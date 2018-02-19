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Politika

Mehdi Zana: Leyla Zana, davasında asla taviz vermez 

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- TBMM'de ettiği yemini geçerli sayılmayan, 'devamsızlık' yaptığı gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen eski HDP Ağrı Millivekili Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana, "Leyla'nın tüm derdi Kürt sorunudur ve bu çok açıktır

19 Şubat 2018 16:02

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- TBMM\'de ettiği yemini geçerli sayılmayan, \'devamsızlık\' yaptığı gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen eski HDP Ağrı Millivekili Leyla Zana\'nın eşi Mehdi Zana, \"Leyla\'nın tüm derdi Kürt sorunudur ve bu çok açıktır. Leyla Kürt sorunu meselesinde yani bu davada asla taviz vermiyor, vermeyecektir\" dedi.
Kuzey Irak\'ın Erbil kenti merkezli uydudan yayın yapan televizyon kanalına konuşan Mehdi Zana, vekilliği düşürülen eşi Leyla Zana ile ilgili konuştu. Mehdi Zana, \"Leyla’nın tüm derdi Kürt sorunudur ve bu çok açıktır. Leyla Kürt sorunu meselesinde yani bu davada asla taviz vermiyor, vermeyecektir. İnsanın bireysel olarak bir takım yanlışları olabilir, herşey doğru olmayabilir ama Leyla, Kürt düşüncesine sarılıp, onunla hareket ediyor. Bir de şu an Leyla’nın koşulları pek iyi değil. Annesi 90 yaşında ve durumu iyi olmadığı için Leyla onunla ilgileniyor. Leyla şu anda Diyarbakır’da yaşıyor ama annesi köyde olduğu için sürekli köye gidip geliyor\" dedi. 

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