Meghan Markle, Ellen'ın konuğu oldu: "Prens Harry, California yaşam tarzını sevdi"

Sussex Dükü Prens Harry ile kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınan Meghan Markle, Prens Harry’nin California yaşam tarzını sevdiğini söyledi.

Sussex Düşesi Meghan Markle, Ellen deGeneres’in konuğu oldu. ABD’de kurdukları hayattan bahseden Markle, Prens Harry’nin California yaşam tarzı ve havasını çok sevdiğini söyledi.

Markle, iki çocuklarından bahsederken ABD’de ebeveynlik hakları konusunda değişim görmek istediğini, bu konuda kampanyaların bir parçası olacağını da belirtti.

Markle ve Prens Harry, 2020’nin ocak ayında kraliyet ailesindeki görevlerini tamamen bırakmışlardı. Çift, geçen aylarda Oprah Winfrey ile gerçekleştirdikleri söyleşide kraliyet ailesinde ırkçılığa işaret eden, ses getiren açıklamalar yapmışlardı.