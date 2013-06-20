Megaupload sunucuları uyarısız silinmiş

Bir zamanlar 150 milyon üyesiyle dünyanın en büyük dosya indirme platformu olan Megaupload, Ocak 2012’de özel bir operasyonla kapatılmış, kurucusu Kim Dotcom (Schmitz) ise Yeni Zelanda’da gözaltına alınmıştı.

Dotcom, gözaltına alındığı günden bu yana ABD hükümetine ve FBI’a karşı verdiği yasal mücadelede birçok zafer elde ederken, aldığı en son haberle büyük yıkım yaşadı.

Hollandalı sunucu şirketi LeaseWeb, Megaupload tarafından kiralanan 630 sunucuda bulunan verilerin Şubat ayında silindiğini açıkladı. Dotcom, sayısız multimedya ve belgenin silinmesini ‘internet tarihinin en büyük katliamı’ olarak yorumladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Dotcom, “Avukatlarımız, LeaseWeb’e defalarca verilerin silinmemesi konusunda çağrıda bulundu. ABD’de mahkemelerindeki yargı süreci henüz sona ermiş değil” ifadesini kullandı.

39 yaşındaki Dotcom, “Verilerin silineceği konusunda bir kez bile uyarılmadık” diyerek isyan etti.

'Uyarıda bulunduk'

Yeni Zelanda’da yaşamasına rağmen FBI’ın talebi üzerine Ocak 2012’de evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dotcom, o tarihten bu yana malvarlığını elde etmek için mücadele verirken, ABD’ye iade edilmemek için de yasal mücacedele veriyor.

Telif hakları ihlali nedeniyle sayısız şirketi yüz milyonlarca dolar zarara uğrattığı iddia edilen Megaupload’u savunan Dotcom, ‘sunucularda bulunan verilerin içeriğinden sorumlu olamayacaklarını, verdikleri hizmetin bir nevi online depolama olduğunu’ söyledi.

LeaseWeb, ‘Megaupload’un kapatılmasından bu yana kullanılmayan sunuculardaki verilerin silineceği uyarısında bulunduklarını’ öne sürdü. Blog sayfasında açıklama yapan şirket, “Bir yıl boyunca kimsenin ilgi göstermediği veriler hakkında gerekli olanı yapmaya karar verdik” denildi.

Merkezi Hong Kong’ta buluanan Megaupload, dünyanın birçok noktasında sunuculara sahip. Kuzey Amerika’da Megaupload’un 1,100 sunucuna sahip olan Carpathia Hosting’in yanı sıra, Cogent Communications Group şirketi de Dotcom’un gözbebeği niteliğindeki sunucuları bulunduruyor.

Dotcom’un ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine yönelik mahkeme, Nisan 2014’te görülecek.