Megan Fox'tan kıyafet eleştirilerine yanıt: Bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum

Megan Fox bu hafta sonu düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri ve son olarak da Met Gala gecesinde giydiği kıyafetlerle ilgili gelen eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. 35 yaşındaki oyuncu "Tutucu, ve duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" dedi.

Son dönemde ABD’li rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve Met Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle dikkati çekmişti Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren Fox, kıyafetini yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.

NTV’nin haberine göre, Megan Fox'un kıyafet seçimi sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savunurken bazıları da olumsuz eleştiri yaptı.

"Tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi..."

Fox kıyafetiyle ilgili fikir beyan edenlere sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve Met Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox, "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.

Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Fox'un bir takipçisi söz konusu paylaşımının altına, "İşte bu yüzden ben de 15 yaşından beri sana aşığım" diye yazdı. Bir başka takipçisi de ona "Yalnız değilsin" diye yanıt verdi.