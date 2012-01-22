Megan Fox: Murat Boz, Justin Timberlake'ten daha yakışıklı

T24 - Bir reklam çekimi için Türkiye’ye gelen Megan Fox, katıldığı “Beyaz Show” programında Murat Boz’a iltifat yağdırdı. Seksi oyuncu, Boz’un pop yıldızı olduğunu öğrenince “Justin Timberlake gibi” dedi ve ekledi: “Ama ondan daha yakışıklı!”





DORİTOS’un yeni reklam filminde rol almak üzere Türkiye’ye gelen Amerikalı oyuncu Megan Fox, önceki akşam “Beyaz Show”un konuğuydu. Fox, gece boyunca programın diğer konuğu Murat Boz’a iltifat yağdırdı.



İltifat yağmuru, Beyazıt Öztürk’ün Boz’u “Türkiye’nin en ünlü popstarlarından biri” şeklinde takdim etmesiyle başladı. Bu söz üzerine Boz’a dönüp “Justin Timberlake gibi” diyen Hollywood yıldızı, cümlesini kimsenin beklemediği bir biçimde noktaladı: “Ama ondan daha yakışıklı!”



Murat Boz, kendisini şoke eden bu sözler üzerine yerinden kalkıp Megan Fox’un elini öptü. Ve canlı yayının devamında da ikili arasındaki ilginç diyalog devam etti.

"Boğa ve balık ruh eşidir"



Beyazıt Öztürk’ün seksapelinden söz etmesi üzerine ünlü oyuncu konuyu yeniden Boz’a getirdi: “Ben ne kadar seksi olduğum konusunda konuşmak istemiyorum ama onun (Murat Boz) ne kadar seksi olduğu konusunda konuşabiliriz!”



Megan Fox, son bombasını ise burç konusu açıldığında patlattı. Boğa burcu olduğunu açıkladıktan sonra ünlü şarkıcıya dönerek burcunu soran Fox, “Balık” yanıtını alınca Murat Boz’u ruh eşi ilan etti: “Balık ve Boğa, ruh eşidir. En yakışan çifttir.”



Beyazıt Öztürk’ün “Benim hakkımda neler söylediler size?” sorusunu da “Çok yakışıklı, çok akıllı ve çok komik olduğunu söylediler” diye yanıtlayan Fox, bu flörtöz tavrına rağmen hayatı boyunca yaptığı en iyi şeyin evlenmek olduğunu da vurgulamadan geçmedi: “Hayatım boyunca yaptığım en iyi şey evlenmekti. 18 yaşımdan bu yana eşimleyim. Yani yedi yıldır birlikteyiz. New York’ta bir sit-com çekiyordum, o da ekipteydi. Kendisini görür görmez aşık oldum. Kazara sırtıma dokunduğunda her tarafımın titrediğini hissettim.”

Huysuz Virjin, Megan Fox’a kanto yaptırdı



Megan Fox, Doritos Fritos’un reklam filminde Seyfi Dursunoğlu ile birlikte rol aldı. Çekimlerde senaryo gereği kılıktan kılığa giren ünlü oyuncu, Huysuz Virjin olarak kamera karşısına geçen Dursunoğlu ile kanto da yaptı. “Çekimler boyunca Seyfi Bey’in neler söylediğini anlamadım ama yine de çok eğlendim ve enerjisinden çok etkilendim” diyen Fox, iki gün süren ziyaretin ardından dün sabah 06.15 uçağıyla Türkiye’den ayrıldı.



Beyazıt Öztürk, koluna onun portresini dövme yaptıracak kadan fanatik bir Megan Fox hayranını da yayına çıkardı. Fox, kolundaki dövmeyi görünce, “Bu inanılmaz” diyerek hayranına sarıldı.



Megan Fox, “Beyaz Show”da kaldığı süre boyunca Murat Boz’a özel ilgi gösterdi.



