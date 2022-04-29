Megan Fox: MeToo'nun 10 yıl önünde olduğum için benimle alay ettiler

Amerikalı aktris ve manken Megan Fox yeni röportajında kariyerinin başlarında Hollywood'daki kadın düşmanlığına karşı konuştuğunda kendisiyle alay edildiğini söyledi.

Glamour'un sorularını yanıtlayan Fox rol aldığı yapımlarda nesnelleştirildiğini ve Çılgın İkili 2'de (Bad Boys II) oynadığı kısa bir bölümde 15 yaşındayken şelalenin altında bikiniyle durmanın çok ürkütücü olduğunu anlattı.

Fox, #MeToo hareketinden daha önce ABD'nin sinema endüstrisindeki kadın düşmanlığına dikkat çekmenin kendisini daha büyük bir şaka malzemesi haline getirdiğini dile getirdi.

Aktris, "#MeToo hareketinin neredeyse 10 yıl önünde olduğumu düşünüyorum" dedi.

"İstismarcı, kadın düşmanı, ataerkil meselelere karşı sesimi hep yükseltiyordum"

"2008 ve 2009'da Hollywood'daki istismarcı, kadın düşmanı, ataerkil meselelere karşı sesimi hep yükseltiyordum" ifadelerini kullanan ünlü manken, "Ve aslında bunu yaptığım için alay konusu oldum" diye ekledi.

Bununla birlikte Fox "gerçekten üzücü deneyimlerine" dair konuştuğunda bile feminist hareketin kendisine sahip çıkmadığı söyledi.

35 yaşındaki aktris şunları söyledi:

"Feminist topluluğa hiçbir zaman tamamen dahil olduğumu hissetmedim"

"Feminist topluluğa hiçbir zaman tamamen dahil olduğumu hissetmedim ve hâlâ bunun korkunç bir şekilde zor olduğunu düşünüyorum."

Fox kadınlara istedikleri şeyleri deneyimleme fırsatı verilmesinin asıl feminizm olduğunu düşündüğünü aktardı.

Sürekli olarak dedikodu ve alayla anıldığını belirten Fox hayatının bir döneminde saklandığını itiraf etti. Aktris daha sonra kamuoyu önünde "psikolojik bir çöküntü" yaşadığını şöyle paylaştı:

"Psikolojik çöküşün kesinlikle nesnelleştirilmekle ilgili olup olmadığını bilmiyorum. Daha çok kişiliksizleştirmek, sürekli eleştirilmek ve yargılanmakla ilgiliydi."

Fox şöhretle baş etmeyi "bir tür travma" diye niteledi.