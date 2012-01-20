Megan Fox: İstanbul'u kasaba sanıyordum



T24 - Reklam filmi çekimleri için Türkiye'de bulunan Megan Fox, ilk röportajını Saba Tümer'e verdi. Fox, "Kasaba sanıyordum istanbul'u ama burda büyük bir şehirleşme ve endüstri var. Her yerde çok bina var böyle beklemiyordum" dedi.

Bugünkü Saba Tümer'le Bu Sabah programında yayınlanan röportaj şöyle:

Merhaba Megan nasılsın? Bu senin Türkiye’ye ilk gelişin, dün geldin. Türkiye hakkında daha önce ne biliyordun, ne bekliyordun ve ne gördün?

Daha önceden de birşeyler biliyordum Türkiye ile ilgili. Mesela dünya üzerindeki en eski tapınağa sahipsiniz hatta şuan bulunduğumuz yere çok

uzak değil.

Bu araştırmayı reklam filmi teklifinden sonra mı yaptın yoksa önceden de biliyor muydun?

Çoğunu önceden biliyordum çünkü ‘’Ancient Alliens’’ diye bir şov izlemiştim. Kulağa salakça geliyor fakat şov tapınaklarla piramitlerle alakalıydı. Ve bu tapınakla ilgili özel bir bölüm izledim. Şimdi telafuz edemiyorum ama “Göbekli Tepe’’

Arkeoloji ve tarihle ilgileniyorsun sanırım çok kitap okuyor musun?

Gerçekten elime alıp kitap alıp okumuyorum. I-pad’ımden I-book okuyorum.

İstanbul'u nasıl buldun? Alışverişe gittin mi? Geleneksel Türk yemeklerinin tadına bakabildin mi?

Daha fırsatım olmadı bugün yapacağım hepsini. Kapalıçarşıya gitmek ve camileri görmek istiyorum. Geleneksel yemeklerinizin biran önce tadına bakmak istiyorum. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Kasaba sanıyordum istanbul'u ama burda büyük bir şehirleşme ve endüstri var. Her yerde çok bina var böyle beklemiyordum.

Peki şimdi iş için geldin daha sonra turist olarak gelmek ister misin?

Evet çok isterim. Kocamı da getirmek istiyorum. Her yeri onunla gezmek istiyorum.

Kocandan bahsetmişken nasıl bir evlilik teklifi aldın?

Çok önceden etmişti. Öyle büyük ve romantik değildi.

Kumsalda evlenmiştiniz sanırım bir kadın olarak düşündüm ki kumsalda evlilik olduğuna göre evlenme teklifi çok orijinaldir. O yüzden sordum.

O bana 19 yaşıma girdiğimde evlenme teklifi etmişti daha yeni 20 olmuştum. İşten eve gelmiştim çok yorucu bir gündü. O koltukta oturuyordu ve bana bir yüzük almıştı. Ve onunla evlenir miyim diye sordu. Şatafatlı bir şey yoktu.

Peki ya özel hayat? Sen dünyaca ünlü bir kadınsın ama kesinlikle özel hayatını da korumak istiyorsun? Nasıl dengeliyorsun? Duyduğum kadarıyla uçaktan indiğinden beri paparazziler hep peşinde.

Çok zor böyle durumlar mesela geçenlerde şöyle bir haber duydum ki, dublörümü yanımda gezdiriyormuşum oysa yanımda bir arkadaşım vardı bana benziyordu. Pek dışarı çıkmıyorum. Paparazilerden dolayı trend yerlere gidemiyorum. Kocamla evde başbaşa vakit geçiriyoruz.

Peki küçükken çok ünlü bir aktris olacağın aklına gelir miydi?

Evet düşünmüştüm bu endüstrideki bir çok insan da düşünmüştür ama ben yaptım. Neden küçükken böyle düşündüğümü bilmiyordum hâlâ da bilmiyorum.

Herkes oyunculuk yapabilir ama herkes star olamaz. Sence sen niye star oldun?

Bunun Tanrı’yla alakalı olduğunu düşünüyorum. Tamamen kaderdi.

Annen senin aktris olmanı istemiyormuş ama sen o kadar güçlüymüşsün ki bildiğin yolda devam etmişsin.

İlk başlarda endişeliydi çünkü çok küçük bir yerden geldik. Böyle şeyler oralarda olmazdı. Ama cesaret kırıcı değildi. Sonradan çok destek oldu. İnatla devam ettim ve başardım.

Gurur duyarlar mı şu an seninle?

Evet çok.

Kazandığın ilk parayla naptın?

Bankaya koydum. Hiç bir zaman çok para harcayan bir insan olmadım. Kendime para harcamaktan hoşlanmıyorum sevdiğim insanlar için harcamayı seviyorum. Kazandığım parayı harcamaya ilk Brian’la başladım. Ona motorsikletler ve arabalar aldım. O ona pahalı hediyeler almamdan nefret ediyordu ama ben çok seviyordum.

Yeniden hayata gelsen aktris olur muydun?

Hayır olmazdım.

Neden?

Aktris olmasam, okula geri dönsem arkeolog olurdum.

Küçükken kime hayranlık duyardın?

Küçükken en çok Judy Garland hayranıydım. Esther Williams, o bir şarkıcı, yüzücü ve aktrisdi. Çok uzun zaman önce hatırlayabildiğim tek aktris o. Her zaman arkama yaslanıp izlemekten keyif almışımdır.

Dövmelerin en az senin kadar ünlüler. Kaç tane dövmen var?

8 tane var...

Sadece bunu görüyorum.

Evet ama onu sildiriyorum.

Neden?

Marilyn Monroe’ydu. 18’imde yapmıştım artık istemiyorum.

Kötü bir hayatı vardı kolunda taşımak istemiyorsun herhalde?

Kesinlikle

Çok ince bir kadınsın hiç bir şey yemiyor musun?

Yiyorum, sürekli! Annem de çok minyon tipli bir kadın. Değişik tiplemeler için bir sürü diyet yaptım.

Duydum ki bir diyet yapmışsın kaşlarını ve kirpiklerini kaybetmişssin doğru mu ?

Hayır kaybetmedim ama o kadar kilo verdim ki saçlarım ve tırnaklarım sağlıklı değildi. Vucudun ostrejene ihtiyacı var.

Kaç yaşındaydın?

Bir kaç sene önceydi. Sağlık için yapmıştım ama fazla geldi.

Şimdi ne yapıyorsun?

Küçük porsiyonlar halinde günde 5 öğün yiyorum. Et de yiyorum vejeteryan değilim. İtalyan yemeği çok seviyorum en sevdiğim şey ravioli.

Sen bir gün yiyorsun, bir gün yemiyorsun anladığım kadarıyla.

Hayır ben her zaman yiyorum. Genetik olarak böyleyim.

Kaç kilosun?

50-60 arası.

Çok memnun oldum.

Ben de çok memnun oldum







