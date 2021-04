Megadeth'in yeni albümü yolda

Megadeth’in kurucusu ve vokalisti Dave Mustaine, yeni Megadeth albümünde bir cover şarkısının olacağını açıkladı.

Şubat ayı başında yeni Megadeth albümünün çalışmaları kapsamında vokal kayıtlarına başladığını duyuran Dave Mustaine, yaptığı son açıklamada albümünün tamamlanma aşamasında olduğunun bilgisini verdi.

NTV'nin haberine göre; albümde yeni şarkıların yanında bir de cover şarkı olacağını açıklayan Mustaine, hangi şarkıyı coverladıkları konusunda ise bilgi vermedi.

Mustaine, Gimme Metal podcast’inde yaptığı açıklamada, "Şarkı sözleri tamamlandı. Vokal kısmı bitmek üzere. Gitar soloları yapım aşamasında. Albüme tat katan, arka plan vokalleri, klavye ve perküyson gibi etkenler de tamamlanmak üzere" şeklinde konuştu.

Ocak ayında yeni albümün adını "The Sick, the Dying and the Dead" olarak duyuran Mustaine, albümün çıkış tarihi hakkında ise bilgi vermedi.

Mustaine, albümü tekrar turneye çıkabildikleri bir dönemde mi yoksa daha önce mi yayımlanması üzerinde konuştuklarının bilgisini paylaştı.