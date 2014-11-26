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Medyatava'ya 'Penguen' saldırısı

Penguen'in bu haftaki 'ayakkabı kutusu' kapağına yer veren Medyatava'nın sitesi saldırıya uğradı

26 Kasım 2014 15:32

Medyatava internet sitesi, Penguen dergisinin bu haftaki kapağına sitesinde yer verdiği için saldırıya uğradı. Gazetelerin ve mizah dergilerinin kapaklarına yer verilen sayfaya yapılan saldırı sonrasında, Penguen'in kapağının bulunduğu sayfaya bir süre ulaşılamadı.

Radikal'de yer alan habere göre, olayı Twitter hesabından duyuran Medyatava, “Penguen Dergisi'nin kapak karikatürü nedeniyle saldırıya uğradık. Yayınımız kısa bir süre içinde yeniden başlayacak” diye yazdı.

12:05 sıralarında yapılan duyurudan yaklaşık 20 dakika sonra site tekrar yayına başladı.

Medyatava Yayın Yönetmeni Çevrim Çeviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu espri zaten sosyal medyada birkaç gündür dönüyordu. Penguen'in daha önceden çok daha ağır kapakları olmuştu. Bu sayfaya neden saldırı olduğunu anlayabilmiş değiliz" diye konuştu.

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