Medyada Snapchat fenomeni



ABD ve İngiltere'yi kasıp kavuran Snapchat uygulaması, milenyum nesli olarak adlandırılan, 1981-2000 yılları arasında doğmuş kullanıcılara ulaşmak isteyen medyayı da harekete geçirdi. Alman medya bilimci Stephan Weichert, artık 25 yaş altında Snapchat kullanmayan gence rastlamanın mümkün olmadığını belirterek, "2016 bence çok açık arayla Snapchat yılı" diyor.

Snapchat, akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir anlık mesajlaşma uygulaması. Kullanıcılar, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi birbirine yazılı metin, resim, ses ve görüntü gönderebiliyor. Farkıysa gönderinin 1 ile 10 saniye arasında, gönderen kişinin kendi belirlediği süre içinde silinmesi. Gönderi, gönderenin kanalından en geç 10 saniye içinde silinirken, 'Stories' bölümünde kronolojik olarak sıralanmış 'hikaye albümleri' içinde 24 saate kadar görülebiliyor.

Kullanıcı sayısı Facebook ve Twitter'ın çok gerisinde olmasına rağmen gençler arasında hızlı artış gösteriyor. Snapchat'in verilerine göre günde 100 milyonu aşkın kişi bu uygulamayı kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 90'ı 35 yaşın, yüzde 60'ı ise 25 yaşın altında. Uygulama özellikle ABD'de yaygın. ABD'de 13-34 yaş grubundaki akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 60'ı Snapchat'te kayıtlı.

Medyanın gözdesi 'Discover' fonksiyonu

Snapchat'in milenyum gençleri arasında bu kadar popüler olması, medya kuruluşlarını da harekete geçirdi. Medya kuruluşları açısından Snapchat'in en çekici özelliği, 'Discover' fonksiyonu. 2015 yılı başlarında kullanıma sokulan bu bölümde CNN, MTV, Vox.com, Vice gibi büyük medya kuruluşları hem kısa içeriklerini paylaşıyor, hem de reklam yapma imkanı buluyor. İngiltere'den de Sun ve Sky News Snapchat'e girmiş durumda.

Snapchat şirketinin verilerine göre ayda 60 milyon kullanıcı her gün 'Discover' bölümüne bakıyor ve en iyi kanallar her altı,yedi dakikada bir, Snapchat kullanıcısına erişme imkanı buluyor.

Alman medyası keşifte

Discover fonksiyonunun Almanya versiyonu bulunmamasına rağmen Alman yayın kuruluşları da Snapchat'te varlık göstermeye başladı. Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Snapchat'te en faal olanlardan. Özellikle de yayın kuruluşlarının gençlere özel bölümleri deneme-yanılma yöntemiyle bu yeni fenomeni en iyi nasıl kullanabileceklerini keşfediyor.

Uzmanlar, Snapchat uygulamasının Facebook ve Twitter'a göre daha spontan ve kişiye özgü olduğu görüşünde. Geçici özellikteki paylaşımları beğenmek, yeniden paylaşmak ya da favorilere eklemeye de gerek kalmıyor. Medya kuruluşları bu nedenle bu uygulamayı uzun metinler yerine kısa haber, kısa video gibi içerikler için kullanıyor.

Haberden ziyade reklam

Alman Gazete Yayımcıları Birliği multimedya uzmanı Holger Kansky, medya kuruluşları için konunun para kazanmaktan ziyade markanın algılanması ve erişimin artırılması olduğuna işaret ediyor.

Nitekim haberler, Snapchat'te şu an hiçbir rol oynamıyor. Hamburg medya kuruluşları arasında dijital ağ işlevi gören nextmedia.hamburg'un yaptırdığı anket, Snapchat'i haber içerikleri için kullananların oranını yüzde 0'da kaldığını ortaya koyuyor.. Facebook'ta ise bu oran neredeyse yüzde 50.