'Medya operasyonu' kapsamında Tek Türkiye dizisinin grafikeri de gözaltına alınmış

İstanbul merkezli 13 şehirde Gülen cemaatine yakın medya organlarına polis operasyonu başlatılırken, Samanyolu TV’nin “Sungurlar” ve “Tek Türkiye” dizilerinin yapımcı ve senaristleri de gözaltına alındı. Samanyolu programcılarından Ahmet Bozkuş, gözaltına alınanlar arasında Tek Türkiye dizisinin grafikerinin de bulunduğunu söyledi.

Ayrıca "Tek Türkiye" dizisi senaristi Makbule Çam Alemdağ, Van'daki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dizi yazarı Makbule Çam Alemdağ'ın kent merkezindeki evine sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan Alemdağ'ın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.