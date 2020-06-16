Medya Ombudsmanı: 'TES'i sevimli göstermeye çalışan medya kuruluşları siyasi iktidarın temsilciliğini yapıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"nin haberlerde nasıl işlendiğini değerlendirdi. Bildirici, "Yeni sistemi sevimli göstermeye çalışan, okuruna eksik ve yanlış bilgi vererek yanıltan medya kuruluşları ise siyasi iktidarın, güç odaklarının ve işveren çevrelerinin temsilciliğini yapıyor" yorumunu yaptı.

Çok sayıda medya kuruluşunun Erdoğan'ın sözlerini aktarmakla yetindiğinin altını çizen Bildirici, "Karma model'den Erdoğan’ın ne kastettiği bile merak edilmemiş; olduğu gibi aktarılmıştı sözleri. Hiçbir soru sorulmamıştı. Tembellik mi desem, sorgulamaktan çoktan vazgeçmenin getirdiği sinmiş gazetecilik mi desem Erdoğan’ın sözleri hiçbir ek araştırma yapmadan yayımlandı. Gazetelerde, televizyonlarda ve de internet sitelerinde" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici TES konusunda en kapsamlı haberlerin Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinde hazırlandığını belirtti.

Bildirici; Hürriyet, Akşam ve Sabah gazetelerinin konuya çalışanların değil, siyasi iktidar ve sigorta şirketlerinin penceresinden baktığını yazdı.

Bildirici, "TES’i allayıp pullayan bu gazetecilik anlayışının, neredeyse yılın 365 günü emekli maaşlarına zam haberleri yapıp, emeklileri kandırmaya çalışan Takvim’in 'gazetecilik' çizgisinden farkı yok." ifadesini kullandı.

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