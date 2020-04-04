Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 'medyanın başarısız sınavı'nı yazdı: “Cahit Turhan neden görevden alındı?” sorusunun yanıtı karanlıkta kaldı!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, medyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasının altında yatan gerçeklerin ortaya çıkaramadığı için eleştirdi.

Bakan Turhan'ın görevden alınmasının nedenlerinin açıklanmadığına dikkati çekerek, medyada yer bulan haberlerin de yalnızca soru sorarak birtakım iddialarla sınırlı kaldığı ifade eden Bildirici, "haber soru sormaz, soruları yanıtlar; karanlıkları aydınlatır. Gazeteci araştırırken kaynaklarına soru sorar, yanıtını öğrenir, bulur ve yanıtını yayımlar. Haber budur. Yanıtı bulunamamış sorular varsayım olabilir, iddia olabilir, söylenti olabilir ama haber olamaz. Sorularla haber olursa her duyulan, her akla gelen 'haber' yapılır, yalan yanlış, spekülatif manipülatif duyumlar, iddialar tedavüle sürülür" eleştirisinde bulundu.

"Bir de 'iddia edildi', 'öne sürüldü', 'belirtildi', 'söyleniyor', 'konuşuluyor' kalıplarıyla haber yazma alışkanlığı var medyamızda. Maalesef Bakan Turhan’ın görevden alınma haberlerinde de kendini gösterdi" diyen Bildirici, Cumhuriyet, Milliyet ve Yeniçağ'da yer alan Bakan Turhan haberlerini örnek gösterdi. Sözcü gazetesinde yer alan haberlerin ve köşe yazarlarının kafa karıştırdığını söyleyen Bildirici, Hürriyet'in, “Yeni dönemin ilk azli” başlıklı haberine de değindi.

Bildirici yazısının sonunda, "Sonuç olarak, Türkiye’de medya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan’ın görevden alınmasıyla ilgili sır perdesini kaldıramadı, gerçek nedeni bulup da toplumu bilgilendiremedi. Onun yerine sorular, iddialar, konuşulanlar, daha önce olup bitenler boca edildi. Gazetecilik adına üzücü bir durum" değerlendirmede bulundu.

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