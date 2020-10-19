Medya ombudsmanı Faruk Bildirici: Bu medya halka vali kadar uzak

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici , Denizli Valisi Ali Fuat Atik 'in bir dönerciyi kapattırması haberini, belli başlı gazetelerin nasıl verdiğini değerlendirdi. Bildirici, Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Türkiye, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri için "Bu medya halka vali kadar uzak" ifadesini kullandı.

Vali Atik, kendisini tanımayan dönerciye sinirlenerek eldivensiz çalıştığı gerekçesiyle işyerinin kapatılması talimatını vermişti. Bu görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinden sonra Vali Atik özür dilemişti.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetelerin söz konusu haberi nasıl verdiğini değerlendirdi. Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Denizli Valisi haberini Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Karar eksiksiz vermiş. Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Türkiye hiç görmemiş bile. Hürriyet ve Milliyet valinin dönerciyi kendisini tanımadığı için cezalandırdığını haberin içine gizlemiş. Bu medya halka vali kadar uzak."