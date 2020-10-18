Medya Ombudsmanı Bildirici: Yeni Şafak okurları 6. sayfadaki metin haber değil reklam, şirketin iletişim bilgileri bile verilmiş

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Yeni Şafak gazetesi okurlarını 6. sayfadaki, “5 dakikada Hazır Mıhlama & Kuymak” başlıklı metin için uyardı. Bildirici metnin haber değil, şirket reklamı olduğunu belirtti.

Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Şafak Okuru dikkat! 6. Sayfadaki '5 dakikada Hazır Mıhlama & Kuymak' başlıklı metin, gazetecilik ürünü değil bir şirketin reklamıdır! Görünmez puntolarla kenarına 'Bu bir ilandır' yazma gereği bile duyulmamış ama şirketin iletişim bilgileri bile verilmiş. Uyarıyorum.” ifadesini kullandı.

Bildirici, "Okur kandırılıyor.Oysa “Ticari reklam ve haksız uygulamalar yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar, editöryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniliyor" bilgisini paylaştı.