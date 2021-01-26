Medya Ombudsmanı Bildirici: RTGD yönetimi, iş insanlarından sponsorluk adı altında para alarak, Erdoğan ile fotoğraf çektirmeyi pazarlamış oluyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Advertcity Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki'nin Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin “2019 Medya Oscarları Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirmek için sponsorlar listesine girdiği iddiaları ardından başlayan tartışmaları yorumladı. Bildirici, "RTGD yönetimi, iş insanlarından sponsorluk adı altında para alarak, Erdoğan ile fotoğraf çektirmeyi pazarlamış oluyor" görüşünü savundu.

Bildirici kişisel blogundan kaleme aldığı yazıda, "Gazetecilikle ilgisi olmayan bu projeler nedeniyle doğan maddi gereksinimleri karşılamak için iş insanlarıyla sponsorluk ilişkisi içine girmek de etik değil. Bu tip ilişkiler derneğin bağımsızlığına gölge düşürür, işlevini farklılaştırır. Murat Kapki, Saray’daki ödül gecesine katılacak sponsorlar listesine Cumhurbaşkanlığı mı ekledi, yoksa RTGD yöneticileri mi? Bence asıl problem RTGD’nin Murat Kapki’ye Saray’a girmesi için aracılık etmesinde değil, diğer iş insanlarıyla de böyle bir sponsorluk ilişkisine girmesinde." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmenin iş ilişkilerinde ve ticari yaşamda bir getirisi varsa, -ki var olduğu anlaşılıyor- RTGD yönetimi, iş insanlarından sponsorluk adı altında para alarak, Erdoğan ile fotoğraf çektirmeyi pazarlamış oluyor. Saray’da Erdoğan’ın elinden plaket alıp fotoğraf çektireceğini bilen iş insanları da aslında RTGD’ye değil, 'hayallerini süsleyen' o fotoğrafa para ödediler. Benim bildiğim bu tür ödül törenlerinde ödülleri ve plaketleri farklı kişiler verir; RTGD’nin ödül töreninde ise bütün ödüller ve sponsor plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiş. Törenin bu şekilde organize edilmesi bile, tüm sponsor kuruluş sahip ve yöneticilerinin Erdoğan ile fotoğraf çektirmesine olanak tanındığını gösteriyor. Murat Kapki’nin o fotoğrafı şirketi lehine kullandığı yazılıyor ama diğer dokuz sponsor şirket sahip ve yöneticilerinin o fotoğrafları nasıl kullandığını bilmiyoruz, henüz!" ifadesini kullandı.