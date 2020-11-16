Medya Ombudsmanı Bildirici: Razi Canikligil’in kendisini kaybederek, Zafer Şahin’e böylesine hakaret etmesi bir gazeteciye yakışmaz

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, CNN Türk'teki "Gece Görüşü" programında Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil’in Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" sözlerine ilişkin olarak, "Razi Canikligil’in kendisini kaybederek, Zafer Şahin’e böylesine hakaret etmesi bir gazeteciye yakışmaz. Kuşkusuz bu programdaki en büyük yanlış bu" yorumunu yaptı.

Ekran önündeki tartışmanın sosyal medya üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bildirici, "Benim değerlendirmem şöyle; önce Razi Canikligil, seçimlerle ilgili bilgi vermeye çalışıyor. Hande Fırat ve Zafer Şahin’in kime oy verdiğini sormasıyla birlikte konu tamamen kişiselleşiyor. Programdaki ilk yanlış bu. Zira o noktadan itibaren Zafer Şahin, Razi Canikligil’in kişisel tavrını irdelemeye başlıyor. İkili arasında gerginlik giderek tırmanıyor; program bir türlü ABD seçimlerinin değerlendirilmesi, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine dönemiyor." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici yazısında, "Aslında Zafer Şahin, bu sözlerinin 'belden aşağı vurmak olduğunun' pekalâ da farkında. Halbuki Razi Canikligil’in ABD vatandaşı olması ve Biden’a oy vermesi, seçimlerle ilgili objektif değerlendirme yapamayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki, Zafer Şahin başta olmak üzere iktidar yanlısı medyada çalışan birçok gazeteci de kime oy verdikleri belli olmasına rağmen iç siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. İzleyenler ve okuyanlar da onların görüşlerini bu bilgiyle değerlendiriyor. Razi Canikligil, Biden’a oy verdiğini söylediğine göre izleyenler söylediklerini bu pencereden değerlendirir. Zafer Şahin’in bunun üzerine gitmesi, Türkiye’nin çıkarını düşünmediği suçlamasını yöneltmesi de programdaki ikinci yanlıştı." ifadesini kullandı.