Medya Ombudsmanı Bildirici: Radikal İslamcıların Avrupa’daki cinayetleri haber ama medya görmezden geliyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Paris’te radikal İslamcı Çeçen bir gencin Samuel Paty adlı tarih öğretmeninin bıçakla boğazını keserek öldürmesi haberini Türkiye’deki medya görmezden geldiğini belirtti.

Bildirici, "Sadece Cumhuriyet gazetesinin 7. sayfasında, Hürriyet’in 15. sayfasında küçücük haber olabildi. Akşam gazetesi bir Fransız gazetesinde “Türkler Ermeni mahallelerine baskın düzenledi” diye yalan yazıldığını belirten bir haberi birinci sayfaya koymuştu. Ama öğretmenin öldürülmesine ilişkin tek satır haber yayımlamamıştı. Cinayet haberini vermeyen Yeni Şafak gazetesi de 19 Ekim’de 'Olayın arkasında Fransız istihbaratı var' diye akla ziyan bir haber yayımladı." yorumunu yaptı.

Bildirici yazısında, "Türkiye’de medyanın radikal İslamcı kesimlerle ilişkili böyle bir cinayete bu kadar ilgisiz kalması tam bir çifte standart ve dinler arası ayrımcılık. Oysa dinler arası barışın sağlanması ve yeni düşmanlık, kin ile nefret tohumları ekilmesinin önlenmesi için Avrupa’da Türklere ve Müslümanlara yönelik eylemlere gösterilen yakın ilginin bu cinayete karşı da gösterilmesi gerekirdi." görüşünü savundu.

Bildirici, "Batı ülkelerinde İslamofobi’nin (İslam korkusu) giderek yükseldiğini belirten medya, İslamofobi’nin ortadan kaldırılması için böyle bir cinayeti vesile kılabilirdi. Kınayarak ve tepki göstererek hem Türkiye’de empati gelişmesini sağlayabilir, hem de geniş Müslüman kesimlerin böyle cinayetlere ve her tür şiddete karşı olduğunu Batı’nın görmesini sağlayabilirdi." düşüncesini dile getirdi.