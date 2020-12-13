Medya Ombudsmanı Bildirici: Prof.Dr. Taner’in ölümü tamamen kişisel bir intihar, kriminal bir yanı yok, yayımlanmaması gerekirdi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner’in intiharı haberinin yayımlanmaması gerektiğini savundu. Bildirici, "Prof.Dr. Taner’in ölümü tamamen kişisel bir intihar, kriminal bir yanı yok. Kamuyu ilgilendiren bir yanı da bulunmayan bu intiharın haber olmaması, yayımlanmaması gerekirdi." görüşünü savundu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Haberlerin çoğunda Prof. Dr. Taner’in intiharından çok Şule Çet davasından bahsedilmiş olması da asıl olayın ne olduğunun anlaşılmasını zorlaştırıyor; intiharın şüpheli, hatta kriminal bir yanı olabileceği imasında bulunuyordu." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Şule Çet davasıyla Prof. Dr. Taner’in ölümü arasında bir bağlantı bulunduğu havası yaratılıyordu ama haberlerde bu doğrultuda tek satırlık bir bilgi bile yoktu. Prof.Dr. Taner’in o davada bilirkişilik yapması mesleki faaliyetlerinden sadece biriydi. Polisin yakınlarından aldığı bilgilere göre, Prof. Dr. Taner, son zamanlarda 'işleri iyi gitmeyen ve bir süredir psikolojik tedavi gören' bir kişiydi. Bu bilgiler tamamen kişisel nedenlerle intihar etmiş olabileceğine dair ipuçları içeriyordu. Buna rağmen haber başlıklarında Prof. Dr. Taner’in intiharıyla Şule Çet davası arasında bağ kurulması zorlamaydı. İki olay arasında ilişki varmış gibi gösterilerek haberin ilgi çekmesi amaçlanmıştı. Bilinçli olarak yanıltıcı haber hazırlanmıştı." ifadesini kullandı.