Medya Ombudsmanı Bildirici: Olimpos antik kentinde SİT dereceleri düşürüldü, gazetecilik yine geri kaldı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Olimpos antik kentinde SİT derecelerinin düşürülmesi haberinin yapılmasında gazetecilerin geç kaldığını belirtti. Bildirici, "Olimpos antik kenti yapılaşma tehdidi altında. İmar planı onaylandı, SİT dereceleri değiştirildi, düşürüldü. Gazetecilik yine geri kaldı, yetkili ve etkililerin söylediklerinin bölüm pörçük aktarılmasıyla yetinildi." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici yazısında, "Gazetecilerin gözleri yeterince açık olmayınca onların görevini yerine getirmek başkalarına düşüyor. İş makinelerinin Salda gölünden kum taşıdığını Yeşilova’nın CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in paylaşımı sayesinde öğrenmiştik. Gazeteciler, ondan sonra devreye girmişti Bereket Salda’da Belediye Başkanı’nın uyarması gibi Olimpos’ta da çevrecilerin sesleri yükseldi de konu ülke gündemine girebildi. Ama yazılanlarda o kadar çok gazetecilik açığı ve yanlışı vardı ki, değinmeden geçmek gazeteciliğe haksızlık olur." görüşünü savundu.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

Olimpos’un SİT derecesi haberlerindeki yanlışlar ve eksikler silsilesi Demirören Haber Ajansı’nın 28 Nisan’da geçtiği haberle başladı. Hürriyet ve Milliyet internet sitelerinde kullanılan bu haber, “Olimpos imar planı onaylandı” başlığını taşıyordu.

Ne kadar masum değil mi? Olimpos’un başına gelecek kara bulutlardan söz edilmediği gibi Kumluca Belediye Meclis Üyesi Halil Karataş’ın plan güzellemeleri aktarılmıştı. Karataş, “Olimpos’un birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece SİT alanına çevrildiğini” söylemiş, “betonlaşma olmayacağı” güvencesi vermişti! Başkaca bir ayrıntı yoktu, ne SİT derecesi düşürülen alanların neresi olduğu, ne de yapılaşmaya açılmasının sakıncaları.

Aradan iki gün geçti, bu kez aynı haber Sabah gazetesinin internet sitesinde yayımlandı. Sabah’ın haberinin tek farkı, Halil Karataş’ın “Ak Partili” olduğunun yazılmasıydı. TRT’nin aynı gün kullandığı haberde de hemen aynı bilgiler veriliyordu.

Sabah ve TRT de DHA, Hürriyet, Milliyet haberlerindeki “Olimpos’un birinci dereceden üçüncü derece SİT alanına dönüştürüldüğü” yanlışını aynen tekrarlamıştı. Haberler Olimpos antik kentinin bulunduğu bölgenin tümünün SİT derecesinin düşürüldüğü ve yapılaşmaya açıldığı izlenimi veriyordu!İmar Planının getirdiği problemlere işaret etmeyen bu Olimpos haberleri, kimselerin dikkatini çekmedi. Altı gün sonra çevreciler devreye girip sosyal medyada paylaşımlarda bulunana kadar da öylece kaldı.

6 Mayıs’ta Twitter’da #Olymposadokunma başlığı açıldı. Arkeoloji Dünyası adlı hesaptan “1. Derece arkeolojik sit alanı demek; bilimsel çalışmalar haricinde aynen korunması, hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi demekti. 3. dereceye düşürülmesi rant odaklı turizmin eline teslim ediyoruz demek. İzin vermeyeceğiz” paylaşımı yapıldı. 7 Mayıs’ta da “Kuzey Ormanları Savunması”, “Her Yer Kazdağları” ve “Beydağı Kardeşliği” adlı çevreci gruplar seslerini yükselttiler. Onların paylaşımlarıyla Olimpos’taki “Koruma Amaçlı İmar Planı” hazırlanmasına yönelik eleştiriler medyanın gündemine girebildi.

Çevreciler uyarmasalar, sosyal medyada paylaşımlarla tepkilerini dile getirmeseler, planı Olimpos’a müjde gibi sunan ilk haberlerle yetinilmiş olacaktı.

Dünyaca ünlü Olimpos antik kenti ile ilgili böyle tepkiler yükselince gazetecilerin araştırması, onaylandığı söylenen planı incelemesi, bütün taraflarla konuşması, verileri didiklemesi beklenir. Öyle olmadı.

İnanılması zor ama Haber7, Habertürk ve T24 haber siteleri, DHA’nın 28 Nisan’da geçtiği ilk haberi hem de sadece başlığını değiştirerek 8 Mayıs’ta kullandılar. Düşünebiliyor musunuz, aradan 10 gün geçmiş ve o yetersiz, eksik, yanlış haber bir kez daha yayımlanıyor. Üstelik Habertürk ve Haber7, sanki Olimpos antik kenti daha önce SİT alanı değilmiş de yeni ilan edilmiş gibi başlık attılar. Habertürk, “İmar planı onaylandı! Olimpos artık 3. derece sit alanı!”, Haber7 ise “Olimpos için imar planı onaylandı: SİT alanı oldu” diyordu. T24 ise aynı habere çevrecilerin eleştirileri doğrultusunda “Olimpos imar planı onaylandı; birinci derece SİT alanından üçüncü derece SİT alanına çevrildi” diye yaklaşıyordu.

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