Medya Ombudsmanı Bildirici: NAVTEX ilan edilemez, mesaj yayımlanır

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, medyada“NAVTEX ilan edildi” kullanımının yanlış olduğunu belirtti. Bildirici, “NAVTEX, ‘gemilerde bulunan ve uluslararası orta frekansta çalışan bir teleks cihazı’nın adı. İngilizce ‘navigational telex’ (seyir teleksi) ifadesinin kısaltması. Nawtex mesajı yayımlanır” bilgisini paylaştı.

Journo’nun da kullanıma ilişkin uyarıcı bir haber hazırladığını da hatırlatan Bildirici, "Bu uyarı yazısından sonra da 'NAVTEX ilanı' ifadesi düzeltilmedi; yanlışlık aynen sürüp gidiyor. Hatta gazeteler, internet siteleri ve televizyonlarla kalmıyor, bazı kamu kuruluşları ile yetkililer de 'NAVTEX ilanı'ndan söz edebiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 10 Eylül’deki paylaşımında da “Türkiye’nin araştırma faaliyetleri yürüttüğü ve NAVTEX ilan ettiği bölgeler, Türk kıta sahanlığı içinde bulunmaktadır” denildi. Medyanın da 'NAVTEX ilan edildi' yanlış kullanımından artık vazgeçmesi gerek. Türkçesiyle açıkça yazarsak, bu başlıklarda 'Seyir teleks sistemi ilan edildi' denilmiş oluyor. Komik kaçıyor doğrusu…" ifadesini kullandı.

Bildirici, NAWTEX ifadesini yanlış kullanan yayınları sıraladı:

“Lozan’ı ihlal Navtex’i” (Akşam), “Adalar Navtex’i” (Aydınlık), “Bir Navtex de Ege’de” (Birgün), “Son Navtex’te iktidarın yıllardır eleştirdiği 1923 tarihli anlaşmaya vurgu” (Cumhuriyet), “Türkiye karşı Navtex ile suçüstü yaptı” (Hürriyet), “Yavuz için yeni Navtex” (Karar), “Navtex yoluyla Lozan mesajı” (Milliyet), “Lozan ve Yavuz için iki Navtex” (Sabah), “Türkiye yeni Navtex (deniz duyurusu) yayınladı” (Sözcü), “Yavuz’a yeni Navtex” (Türkiye), “Ege ve Akdeniz’de 2 yeni Navtex ilanı” (Yeni Akit), “Yavuz için yeni Navtex” (Yeni Şafak).”

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