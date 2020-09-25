Medya Ombudsmanı Bildirici: Müge Anlı’nın ölen kadını peşinen suçlu gösterme hakkı yoktu, insanları suçlu göstermek onarılmaz yaralar açabilir

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın "Tatlı Sert" programında Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un ölü bulunan annesi Gülay Uygun'u peşinen suçlu gösterdiğini belirtti. Bildirici, "Ekrandan milyonların gözü önünde soruşturma yürütmenin sakıncalarından biri bu işte. Birilerinin sözüne dayanarak insanları suçlu göstermek onarılmaz yaralar açabilir. Bu programlarda suçlanan birinin kendini aklaması her zaman mümkün de olmayabilir. Bir programcının insanları bu duruma düşürmeye hakkı yok." uyarısında bulundu.

Bildirici, "Gülay Uygun’un ölümü, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve diğer televizyonlardaki benzer programların ciddi bir sorununu da gözler önüne serdi. Gazetecilikte insanlar peşinen suçlu gösterilmez; 'suçlanan kişi ya da kişilerin yakınlarını zor durumda bırakacak ifadeler'den kaçınılır. Oysa Müge Anlı ve benzer programlarda bu ilkelere uyulmuyor; insanlar peşinen suçlanıyor, yalanlar, iddialar havada uçuşuyor. Sadece iddialar da değil hakaretler, ayrımcı, şiddet yanlısı ifadeler de ölçüsüz biçimde dile getiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Suçlanan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un yurtlarda kalan kızları kötü yola düşürdüğü iddiasının Müge Anlı’nın programında dile getirilmesi de böyle bir durum. İlk programda telefonla bağlanan bir kişi bu iddiayı dile getiriyor, ertesi programda da Müge Anlı, '20 kişinin de benzer iddiaları' dile getirdiğini söylüyor. Müge Anlı’nın “Ben hanımefendinin adını ve fotoğrafını vermedim” demesi durumu değiştirmez. Ümitcan Uygun’un annesi diye andıktan sonra ismi verilmese de kimliği deşifre edilmiş oluyor; kadın zor durumda kalıyor" ifadesini kullandı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"Savcılık açıklaması, Gülay Uygun’un intihar ettiği yönünde veriler içeriyor. İntihar olup olmadığı önümüzdeki günlerde netleşir. Ama yaşamını yitiren kadının Müge Anlı’nın programındaki suçlama nedeniyle zor durumda kaldığı belli.

Gazeteci, polis ve yargının yerine getirmediği işlevi üstlenebilir, o açığı kapatabilir ama onların yerine geçemez. Savcı ya da yargıcın yerine geçip kimseye hüküm biçemez."

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