Medya Ombudsmanı Bildirici: Medya, Suriyeli kadın ticaretini görmezden geliyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Şanlıurfa'da Suriyeli Mirvet Nivej'in birlikte yaşadığı erkek İlyas Arık gördüğü işkenceyi haberleştirirken kullanılan 'dini/ imam nikâhlı eşi' ifadesinin kullanılmasının yanlış olduiğunu belirtti. "Bildirici, "Medeni Kanun’a uygun şekilde yapılmayan, resmi kayıtlara geçmeyen birliktelikler, haberlerde 'evlilik' ya da 'eş' diye nitelendirilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Doğru gazetecilik, Mirvet Nivej’e şiddeti 'üçüncü sayfa' haberi olarak görüp, bir iki küçük haberle geçiştirmek yerine onun yaşadıklarının ayrıntılı olarak araştırılmasını gerektirir." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Belli ki, Mirvet Nivej’in başına gelenler, binlerce Suriyeli sığınmacı kadının bu ülkede yaşadıklarının prototipi. Salt adli bir vaka değil, insan ticareti boyutu da olan büyük bir sosyal sorunun açığa çıkan ipucu. Hal böyleyken İlyas Arık-Mirvet Nivej birlikteliğini 'imam/dini nikahlı eş' diye yazmak Mirvet’in ve benzer durumdaki binlerce Suriyeli kadının alınıp satılmasını, şiddet görmesini ve gördükleri bu eziyeti meşrulaştırmaktan başka bir anlam taşımaz. Bu da kötü gazeteciliktir." ifadesini kullandı.

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