Medya Ombudsmanı Bildirici: Klişeler, klişeleşmiş bir magazin haberciliği yaratmış durumda

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haberlerde kullanılan “Yeni aşka yelken açtı”, “Aşka geldi”, “Aşk skandalı”, “Büyük aşk”, “Sürpriz aşk”, “Aşk dolu kutlama”, “Aşk dolu paylaşım”, “Aşk tatili”, “Yasak aşk”, “Gizli aşk” gibi klişeleri değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Klişeler, haber yazımında yaratıcılığı öldürdüğü gibi haberlerin özgünlüğünü de ortadan kaldırıyor; magazin haberleri birbirine benziyor” eleştirisi getirdi.

“Klişelerin okuru/izleyiciyi aldatma, gereksiz yere onların ilgisini çekme işlevi dışında bir de gazetecilik açısından zararından söz edebiliriz. Haber dili ile habercinin habere bakışı birbirinden ayrı düşünülemez. Klişeler, magazin muhabirinin haber algısını biçimlendirir. Sürekli klişelerle haber yazan bir magazin muhabirinin basit, kayda değmeyecek konuları haber sanması kaçınılmaz olur” diyen Bildirici, devamında şunları kaydetti:

“Nitekim günümüz magazin medyasında bir sanatçının bankamatikten para çekmesinin ya da ne bileyim bir magazin ünlüsünün caddede yürümesinin bile haber yapıldığını görüyoruz. Klişeler, klişeleşmiş bir magazin haberciliği yaratmış durumda.”

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