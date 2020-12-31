Medya Ombudsmanı Bildirici:  Katilin iddiasını aynen habere aktarmak affedilir bir gazetecilik hatası değil

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer’e ilişkin haberlerde, Ayyıldız’ın iddiasına dayanarak, araştırılmadan ‘eski sevgili’ olarak yer verilmesine tepki gösterdi.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Yeterince araştırmadan, doğruluğu şüpheli bir bilgiyi hele de bir katilin iddiasını aynen habere aktarmak affedilir bir gazetecilik hatası değil. Haberlerde böyle bir ifade kullanılarak, katilin savunma senaryosuna alet olundu. Asıl merak ettiğim, gazeteciler böyle bir iddiayı neden araştırmadan yazdılar? Son zamanlarda sık karşılaştığımız gibi araştırma ve merak güdüsünün ölmüş olmasından mı? Yoksa polis muhabirlerinin, yalnız yaşayan bir kadının böyle bir erkekle eski sevgili olabileceği yolundaki bir önkabul, önyargı içinde olmaları mı?" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Bilemiyorum, belki ikisi de söz konusu. Fakat her iki olasılık da gazetecilik ve insanlık adına üzücü bir durum. Sonuçta, polis muhabirleri yazdı, editörler yayımlanmasını onayladı ve vahşice öldürülen Aylin Sözer’in anısına leke sürüldü." ifadesini kullandı.