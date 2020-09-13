Medya Ombudsmanı Bildirici: Kadın cinayeti haberlerini macera filmlerine benzetmeyin, gerekçe yazıp cinayete haklılık kazandırmayın

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetecilere, "Kadın cinayeti haberlerini macera filmlerine benzetmeyin" uyarısında bulundu.

Bildirici, "Sorsanız bütün gazeteci ve editörler kadın cinayetlerinden rahatsızdır; bu cinayetlerin önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda fikirleri vardır! Ama yaygın medyada kadın cinayetlerindeki yanlışlar sürüp gidiyor, hem de giderek artıyor. Gerekçe yazıp cinayete haklılık kazandıran, cinayeti ayrıntılarıyla yazıp şiddet pornosu üreten, sanık erkeğin görüntüsünü flulaştırıp mağdur kadını açıkça sergileyen, sadece erkeğin ifadesine dayanıp onu suçsuz göstermeye çalışan haberler birbirini izliyor." görüşünü savundu.

Medyadan örnekler veren Bildirici, "Bursa’da Orhan D. adlı bir erkek, iki çocuğunun annesi olan eşini dokuz yerinden bıçaklayıp öldürmüş. 7 Eylül’de birçok medya kuruluşunda yayımlanan haberlerde katilin 'kıskançlık' gerekçesi başlıktaydı: 'Kıskançlık krizine giren koca eşini 9 yerinden bıçakladı' (Sözcü), 'Bir şüphe için karısını 9 kez bıçakladı' (Karar), 'Kıskandığı karısını 9 yerinden bıçakladı' (Korkusuz)Tamamen katil erkeğin anlatımına dayanarak, muhtemelen polisin verdiği bilgiyle ve hiç araştırmadan yazılmış. Farklı medya kuruluşlarında neredeyse satırı satırına aynı olan bu haberlerde olay erkeğin gözünden anlatılmakla kalmıyor; 'kıskançlık', 'erkeklik' ve 'tehdit' sözcükleri başlığa çıkarılarak cinayete haklılık kazandırılıyordu." ifadesini kullandı.

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