Medya Ombudsmanı Bildirici: İstanbul Valiliği ve Melih Bulu, Erdoğan ve Soylu’yu yalanladı; makam odasını işgal girişimi varmış gibi yazılmaya devam edildi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İstanbul Valiliği ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun açıklamalarında makam odası işgalinden söz edilmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yalanlandığını yazdı. Bildirici, makam odasını işgal girişimi varmış gibi medyada yazılmaya ve konuşulmaya devam edildiğini belirtti.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında, "Boğaziçi’nde eylem yapan bütün gençlere 'terörist' demek de 'iltisaklı' diye damgalamak kadar hukuksuz. Bunun kanıtı da polisin bugüne değin bu eylemlerde gözaltına alınan 528 kişiden sadece 2'sinin tutuklanması, 108'i adli kontrolle olmak üzere 498 kişinin serbest bırakılması. 'Terörist' ve 'terör örgütü iltisaklı' diye damgalandıklarıyla kaldı bu gençler." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "İstanbul Valiliği ile Prof.Dr.Bulu’nun açıklamalarında 'rektör odasının işgali'nden söz edilmiyor. Sadece rektörlük binasının ablukaya alınmasından bahsediliyor. Abluka da gerçekten var mıydı, orası ayrı bir araştırma konusu ama makam odasını işgal ile binayı ablukaya almak arasında ciddi bir fark olduğu açık. Erdoğan ve Soylu’nun rektörün odasının işgal edilmeye kalkışıldığı yolundaki sözlerinin bizzat İstanbul Valiliği ve Prof.Dr. Bulu tarafından dolaylı biçimde yalanlanması yaygın medyada kendine yer bulamadı.Sanki böyle bir makam odasını işgal girişimi varmış gibi yazılmaya, konuşulmaya devam edildi." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Gerginliği tırmandıran, tepkileri zirveye çıkaran ve seçimsiz rektör atanmasına yönelik eylemleri, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayan' grupların organize ettiği propagandasının yayılmasına neden olan 'Kâbe resmi' meselesini de araştırmadı yaygın medya. Gençlerin resmin içeriği ile ilgili açıklamalarına yer vermedi… Medya, İçişleri Bakanı Soylu ve İstanbul Valiliği’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki LGBTİ bireylere yönelik 'sapkın' sözlerini aynen yayımlayarak da ayrımcılığa ortak oldu. İnanın, gazetecilikte boşluk olmasa gazeteciler görevlerini tam ve düzgün yapsalar politikacılar bu kadar ölçüsüz, kanıtsız, desteksiz konuşamaz." ifadesini kullandı.