Medya Ombudsmanı Bildirici: Hürriyet, Sözcü ve Türkiye gazetesi  "Vicdansızlık" dedi ama haberlerinde hastanenin adını gizledi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet’in 'Hastanedekiler müdahale etmedi', Sözcü’nün “Vicdansızlığa soruşturma', Türkiye’nin 'Hastane önünde göz göre göre öldü' başlık haberlerinde 'Özel Merkez Hastanesi'nin ismini gizlediklerini yazdı.

Bildirici, "Ben de bu bilginin haberde neden yazılmadığını merak ettim. Acaba hastanenin adı öğrenilememiş miydi? Hayır, böyle bir durum da yoktu. Nitekim Akşam’ın 'Vicdansızlar', Birgün’ün 'Ölümü seyreden özel hastaneye soruşturma', Posta’nın 'Hastane kapısında insanlık öldü', Sabah’ın 'Hastane önünde çırpınarak can verdi' haberlerinde Sebahattin Duru’nun önünde yaşamını yitirdiği hastanenin Gebze’deki 'Özel Merkez Hastanesi' olduğu yazılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Hatta Sabah, Cumhuriyet, Milliyet, Evrensel, T24 gibi internet sitelerindeki haberlerde de hastanenin adı yer alıyordu. Hastanenin adının yer aldığı en ayrıntılı haber, Milliyet gazetesinde yayımlanmıştı. Hürriyet’in haberi DHA, Sözcü’nün haberi DHA/İHA, Türkiye gazetesinin haberi ise İHA mahrecini taşıyordu. Kaynak gösterdikleri ajans haberlerinde hastane ismi yer alırken, gazetedeki haberlerde bu isimler yoktu. Kaldı ki, Hürriyet ve Sözcü’nün internet sitelerindeki haberlerde hastanenin adı yazılmıştı. Anlaşılan hastanenin adı haberden özellikle çıkarılmıştı! Üstelik Hürriyet’in haberinde hastanenin olaya ilişkin açıklaması bile 'hastaneden yapılan açıklamada' diye yayımlanmış, o cümlede bile hastanenin adı eksik bırakılmıştı." ifadesini kullandı.

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