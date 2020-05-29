Medya Ombudsmanı Bildirici: Hürriyet, parayla Çin'in propagandasını yaptı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinin dünkü üçüncü sayfasında yayımlanan ilanın haber gibi düzenlenerek okurların kandırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Bildirici sayfada Çin'in propagandasının yapıldığını belirtti.

Bildirici, "Hürriyet gazetesinin dünkü üçüncü sayfası dikkat çekiciydi. Her zamanki gibi polis adliye haberleri yoktu o sayfada. Haber sayfası gibi düzenlenmişti ama başlıkları Hürriyet’in bildik başlıklarından farklıydı: “Dünya Covid-19 ile ilgili sorulara Washington’un yanıtlarını bekliyor? ABD salgınla ilgili bilginin ne kadarını sakladı? ABD küresel salgına karşı mücadelede ne yaptı? ABD’li bilim adamlarını Washington yönetiminin Covid 19 salgını konusundaki tartışmalı tutumuna karşı ne susturdu? Devrik oyun bozan' Başlıklar Çin’in tezlerini yansıtıyordu. Başlıkların altındaki haberlerin tümünde de ABD’nin Covid-19 ile mücadelede yanlış yaptığını savunuluyordu. 'Bilim insanlarının azaltılmış rolü' haberinde ABD Başkanı Trump’ın 'Çin en başta dünyayı bilgilendirseydi bu salgın daha önce durdurulabilirdi' sözlerine yalanlanıyordu. Çinli sağlık görevlilerinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ni 31 Aralık’ta bilgilendirdikleri ve 3 Ocak’ta da telefonla görüştükleri ancak Beyaz Saray’ın harekete geçmekte geciktiği öne sürülüyordu." ifadesini kullandı.

Bildirici, "Başlıklar ve haberimsi metinlerden de anlaşılacağı gibi bilgi verilmiyordu aslında. Düpedüz propaganda yapılıyordu. Anlaşılan Çin Halk Cumhuriyeti, ABD’nin ülkelerine karşı giriştiği “Covid-19 virüsü hakkında diğer ülkeleri zamanında bilgilendirmeyerek dünyaya yayılmasına neden oldukları” suçlamasına karşı Türkiye kamuoyuna da seslenme gereksinimi duymuştu. Fakat böyle tek yanlı haber yayımlatmak zor olduğu için de ilan verme yoluna gitmişlerdi." görüşünü savundu.

Bildirici yazısında şu değerlendirmeleri yaptı:

Bu kadar taraflı, suçlayıcı, yargılayıcı başlıklar ve haberler Hürriyet Yazı İşleri’nde yazılmış olamazdı. Dikkatli bakınca sayfanın sağ üst köşesindeki 'Xinhua Haber Ajansı’nın ilanıdır' ibaresini gördüm. Demek bu sayfa, Çin’in resmi haber ajansının ilanıymış! Doğrusu bir 'Haber Ajansı'nın bir gazeteye 'ilan' verdiğine yeni tanık oluyorum. Benim bildiğim haber ajansları 'haber' yazar… Ne de olsa 'devletin resmi ajansı', gazetecilik etiği ile ilgisi olmaması şaşırtıcı sayılmaz. Fakat sayfadaki bütün metinler haber görünümünde ve okurun bu sayfada yazılanların parayla yayımlatılan “ilan” olduğunu anlaması çok zor. İyi de evrensel gazetecilik etiği açısından bir gazetenin parayla bir devletin propagandasını yapması doğru mu?

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