Medya Ombudsmanı Bildirici'den Hürriyet gazetesi okurlarına: 11. sayfadaki metin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın reklamı!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesi okurlarını gazetenin 11. sayfasındaki "Kayseri’yi sağlıklı günler bekliyor” başlıklı metin için uyardı. Bildirici metnin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı M. Büyükkılıç ve belediyenin reklamı olduğunu belirtti.

Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet Okuru dikkat! 'Kayseri’yi sağlıklı günler bekliyor' başlıklı 11. sayfa gazetecilik ürünü değil Kayseri B.Belediye Başkanı M.Büyükkılıç ve belediyenin tanıtım/reklamıdır! Görünmez puntolarla sol üstte 'Proje Sayfası' (!) yazılmış. Görmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum. Okur kandırılıyor. Oysa 'Ticari reklam ve haksız uygulamalar yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar, editoryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve “reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniliyor!" ifadesini kullandı.