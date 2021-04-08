Medya Ombudsmanı Bildirici: Hürriyet’e yarım sayfa ilan verene tam sayfa haber görünümlü tanıtım bedava!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Bildirici, Hürriyet gazetesinde 10 ve 11. sayfalardaki Ankara’nın değerleri dosyasına ilişkin olarak, "Hürriyet’e yarım sayfa ilan verene tam sayfa haber görünümlü tanıtım bedava!" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet’e yarım sayfa ilan verene tam sayfa haber görünümlü tanıtım bedava! Üstelik K.Kazan Belediye Başkanının tanıtımına 'Ankara’nın değerleri dosyası' başlığı konulmuş. İki sayfada K.Kazan ve bir de ATO ile ASO başkanları var. Hürriyet’e göre Ankara’nın değerleri bu kadar" ifadesini kullandı.