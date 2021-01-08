Medya Ombudsmanı Bildirici: Hakkında şaibeler bulunan Kızılay gibi bir yardım kuruluşunun hediyesini alan gazeteciler ‘suç ortağı’ durumuna düştüler

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kızılay'ın gazetecilere gönderdiği 'hediye kolisi'ne ilişkin olarak, "Hakkında şaibeler bulunan Kızılay gibi bir yardım kuruluşunun hediyesini alan gazeteciler ‘suç ortağı’ durumuna düştüler" değerlendirmesini yaptı.

"2019 yılının faaliyet raporunu göndermenin mantığını anlamak zor"

Habertürk televizyonundan Mehmet Akif Ersoy'un sosyal medya hesabından kendisine gelen hediye kolisini eleştirmesine yazısında yer veren Bildirici, "Basımını yeni tamamlayabildikleri için mi 2019 yılının raporunu gönderdiler? Yoksa 2020 raporunu göndermeye değer bulmadılar mı? 2021 yılına girmişken bir gazeteciye 2019 yılının faaliyet raporunu göndermenin mantığını anlamak zor." düşüncesini dile getirdi.

"Hediyeleri alan gazeteciler 'suç ortağı' durumuna düştü"

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Gazetecilere hediye paketleri göndermek Kızılay’ın işi olamaz. Yardım yapması amacıyla aktarılan kaynakları, gazetecilere hediye için kullanamaz. Kızılay yönetiminin bu faaliyeti, kurumun temel misyonuyla çelişiyor. Böyle bir halkla ilişkiler faaliyetine girişmesi, Ensar Vakfı’na 8 milyon dolarlık bağışta aracı olarak kullanılması gibi son dönemde Kızılay’la ilgili olarak ortaya çıkan 'şaibeli işlemleri' akla getiriyor. Kızılay yönetiminin, şaibeli işlemleri ve eleştirileri unutturmak için gazetecilere şirin gözükme çabasına girdiğini düşündürüyor. Dün sabah Ersoy’un sosyal medyadaki görüntülerini izledikten sonra Kızılay’a soru yönelttim. Hediye kolilerinin kaç gazeteciye gönderildiğini, başka kimlere hediye gönderildiğini, nedenini ve maliyetini sordum. Henüz bir yanıt gelmedi. Habertürk’ün bulunduğu Ciner Medya Grubu binasına bile çok sayıda koli gelmesi, Ersoy’un da dediği gibi başka TV kanalları ve gazetecilere de gönderildiğini gösteriyor. Hakkında şaibeler bulunan Kızılay gibi bir yardım kuruluşunun hediyesine, o koliyi alan bütün gazetecilerin itiraz etmesi gerekirdi. İtiraz yerine hediye kolilerini sessizce alanlar Kızılay yönetiminin görevlerini ve kurum kaynaklarını kötüye kullanmalarını onaylamış oldular. Daha doğrusu 'suç ortağı' durumuna düştüler." görüşünü savundu.

Ersoy'a iki itiraz

Bildirici, "Kızılay’ın hediye yanlışını seslendiren tek televizyoncu olduğu için Mehmet Akif Ersoy’u tebrik etmek gerek. Açık yürekli ve ilkeli duruşu nedeniyle Ersoy’u kutluyorum ama iki konuda da eleştirim var kendisine. Birincisi, Kızılay’ın hediye kolileri göndermesi haber değeri de taşıyor. Çünkü kendisinin de ifade ettiği gibi Kızılay gibi bir kurumun, yardım paralarını amacı dışındaki işlere savurması söz konusu. Ersoy, yılların gazetecisi ve Habertürk’te de haber programları sunuyor. Dolayısıyla Kızılay’ın hediye kolisini öncelikle Habertürk’te haber olarak yayımlamalıydı. Eğer Ersoy, şirketlerden gelen promosyon ürünlerini sosyal medya hesabından paylaşıp reklam yapıyorsa bu sözleri bir itiraf! Yok hayır çevresinde olanları böyle anlatıyorsa o zaman da gazetecilerin hediye alıp bunların reklam yapmasını normalleştiriyor, doğal görüyor. Değeri küçük olan yılbaşı gibi özel günlerde gelen hediyelerden söz ediyorsa mesele yok. Ama değerli hediyelerden söz ediyorsa bu yanlış. Gazeteci ya da televizyoncuların, habere konu olan ya da olacak kişi, şirket ve kurumlardan hediye alırsa onlarla arasında çıkar ilişkisi kurulmuş olur. Bu da bağımsızlığını, tarafsızlığını zedeler." ifadesini kullandı.