Medya Ombudsmanı Bildirici: Haberlerde Türkiye, 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nın şampiyonu gibi sunuluyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haberlerde Türkiye'nin 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nın şampiyonu gibi gösterildi, Türkiye takımının, sadece altı ülke takımının katıldığı kategoride 3 çember + 2 çift labut dalında birinci olduğunun altını çizdi.

Bildirici blogundaki yazısında, "Halbuki medyadaki haberlerde Türkiye, 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nın şampiyonu gibi sunuluyor. Bir dalda birinci olan Türkiye’nin, takımlar kategorisinde genel klasmanda beşinci olduğu bilgisi haberlerde yer almıyor. Şampiyonada hangi dallarda yarışıldığı ve o dallarda Türkiye’nin ne gibi sonuçlar alındığı da yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Daha önemlisi, birçok ülkenin pandemi nedeniyle şampiyonaya katılmadığı, sadece altı ülke takımının geldiği de belirtilmiyordu medyadaki haberlerin büyük bölümünde. Elbette bir dalda altın madalya kazanılması başarı ama haberlerde bu başarının pandemi nedeniyle favori ülkelerin katılmadığı özel koşullarda kazanıldığının da belirtilmesi gerekirdi. 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası ile ilgili haberlerdeki durum bu. Bir dalda birinci olan Türkiye takımı medyadaki haberlerde 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’ndan şampiyonlukla dönmüş gibi sunuldu." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Spor servisleri futbol, biraz da basketbol servisine döndü. Diğer spor dallarıyla ilgili uzman muhabirler yok, haberlerine de ilgi gösterilmiyor. Ama habercilik refleksleri de yerinde değil. Bir federasyondan bülten geldiğinde kontrol etmek internet sayesinde çok da zor olmasa gerek. Fakat görüldüğü gibi, Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası haberlerinde Olimpiyat Komitesi ve Jimnastik Federasyonu’nun açıklamalarıyla yetinilmiş; doğru mu, yanlış ya da eksik var mı diye bakılmadan kopyalanmış. Anlaşılan spor medyası iyiden iyiye çölleşmiş." görüşünü savundu.