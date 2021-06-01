Medya Ombudsmanı Bildirici: Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in Kenya’da yakalandığını New York Times bile yazdı ama bizim medya bilemedi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in yakalanmasına dair Türkiye'de çıkan haberlere ilişkin olarak, "Yaygın medyanın habercilik reflekslerinin köreldiğini, haber kaynaklarıyla ilişkilerinin zayıfladığını, sorgulama yeteneğini kaybettiğini biliyordum ama doğrusu bu kadarını beklemiyordum.Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in Kenya’da yakalandığını New York Times bile yazdı ama bizim medya bilemedi" değerlendirmesini yaptı.

farukbildirici.com'da sitesindeki yazısında Bildirici, "AA’nın haberinde Selahaddin Gülen’in hangi ülkede yakalandığı açıklanmıyordu, sadece 'yurtdışı' denilmekle yetiniliyordu. Gazetecilik zaafiyeti de bu noktada kendini gösterdi. DHA dün öğleden sonra geçtiği haberde Selahaddin Gülen’in 'bir Uzakdoğu ülkesinde yakalandığını' yazdı. Bugünkü gazetelerde curcuna devam etti. Milliyet, Yeni Şafak, Yeni Akit, Türkiye gazeteleri Gülen’in 'yurtdışında yakalandığını' yazarken Akşam gazetesi 'Uzakdoğu ülkesinde', Hürriyet 'bir Afrika ülkesinde', Sabah ise 'Kenya’da yakalandığını' duyurdu." ifadesini kullandı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"Hürriyet, gerçeğe bir adım yaklaşmıştı ama Selahaddin Gülen’in nerede yakalandığını doğru biçimde yazan tek gazete Sabah’tı. Hatta Türkiye’de Sabah dışında kalan iktidar yanlısı medyanın, MİT ve güvenlik kaynaklarından öğrenemediğini New York Times da dün öğrenmişti.

Kenya'nın en büyük gazetelerinden The Standard 5 Mayıs'taki haberinde, Gülen'in Türk istihbarat görevlileri olduğu düşünülen kişiler tarafından, ‘yerel polislerin de yardımıyla kaçırıldığını’ yazmıştı. Kenya24news sitesi Türkiye'nin Selahaddin Güven'in iadesini çocuk istimarı suçlamasıyla talep ettiğini fakat inceledikleri mahkeme kararlarına göre 2008'de açılan davanın beraatle sonuçlandığını aktardı. Kenya merkezli haber sitesi kenyans.co.ke ise Selahaddin Gülen'den milyarder diye bahsetti. Bu yazılanlar gösteriyor ki, Selahaddin Gülen 5 Mayıs’ta Kenya’dan kaçırılmış, Kenya basını günlerdir yazıyormuş buna rağmen Türkiye’de yaygın medya bunu öğrenememiş. Anadolu Ajansı’na dün yapılan açıklanmasından sonra da New York Times’ın bile yazmasına karşın sadece Sabah gazetesi bu kişinin Kenya’da yakalandığını öğrenebilmiş!

Hatta biraz önce bu satırları yazarken de baktım, iktidar anlısı medya internet sitelerinde bile haberi düzeltip, Selahaddin Gülen’in Kenya’da yakalandığı bilgisini eklememişlerdi."