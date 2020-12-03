Medya Ombudsmanı Bildirici: Gizlice alınan para karşılığında yapılan programların deşifre edilmesi hepimizin görevi olmalı, bu yayınlar RTÜK yasasına aykırı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Show TV’de Ebru Akel’in programına katılan doktorlardan para talep edildiği, TV8'de yayımlanan Masterchef programında da belediyelerden ücret alındığı iddialarına ilişkin olarak, "Ekranlarda gizlice alınan para karşılığında yapılan programların deşifre edilmesi hepimizin görevi olmalı." değerlendirmesini yaptı. Bildirici para karşılığında yapılan yayınların RTÜK yasasına da aykırı olduğunu hatırlattı.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Doktorların para vererek televizyon programlarına çıkması tıp etiğine aykırı. Tıp etiği, 'doktorların reklam yapmasını, ticari reklamlara aracı olmasını ve çalışmalarına ticari görünüm vermesini' yasaklıyor. Doktorların para karşılığı sağlık programlarına çıkarılması her şeyden önce örtülü reklam. Bu programlara çıkabilmenin tek kriteri, yetkinlik değil para ama izleyenler o doktorların gerçekten alanında en başarılı, en yetkili isimler olduğunu sanıyor, o izlenim veriliyor. Bu doktorların programlara parayla alındığı açıklanmayarak, izleyenler kandırılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Sağlık programlarına doktorların parayla alınması ayyuka çıkmışken şimdi bir de Çorum Belediyesi’nin TRT’de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde Çorum leblebisinin tanıtıldığı sahne için 40 bin lira ödediği, Adana ile Bursa Büyükşehir Belediyeleri’nin de TV 8'de yayınlanan MasterChef programına yüzbinlerce lira verdiği iddiaları ortaya çıktı. Televizyon programlarına bu şekilde para ödenmesinin etik boyutu da var. Doktorlarla yapılan paralı programlarda olduğu gibi bu programlarda da para alındığı açıklanmıyor; yasal olmadığı için gizliden alınıyor bu paralar. En önemlisi izleyenler, para karşılığı 'örtülü reklam' ve 'örtülü tanıtım' yapıldığını bilmiyor. Umarım sağlık programları ve MasterChef programıyla ilgili açığa çıkan bilgiler, bu kandırmacaya son verilmesine vesile olur. Ekranlarda gizlice alınan para karşılığında yapılan programların deşifre edilmesi hepimizin görevi olmalı." ifadesini kullandı.