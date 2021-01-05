Medya Ombudsmanı Bildirici’den Sözcü ve Cumhuriyet gazetesine:  Barış Akademisyenleri de mi FETÖ’cü?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımlanan, “13 bin KHK’lıya devlete dönüş yolu açıldı” haberinin yanlışlarını yazdı. Bildirici, haberdeki sayısal hataların yanında Kanun Hükmünde Kararname ile atılanların hepsinin FETÖ'cü olarak damgalandığını belirterek, "Barış Akademisyenleri de mi FETÖ’cü?" diye sordu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Sözcü ve Cumhuriyet’te yayımlanan haberdeki toplam başvuru sayısı ile incelemesi devam eden dosya sayısının yanlış olduğu anlaşılıyor. Sözcü’nün yayımladığı ve Cumhuriyet’in alıntıladığı haberi değerlendirirken 23 Ocak 2017 tarihinde kurulan Komisyon’un açıklamaları ile KHK ile atılanlar hakkındaki bazı rapor ve yazıları da inceledim. Öncelikle belirteyim, haberin girişindeki 'FETÖ’den atılan' ve 'FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminden sonra eli kanlı örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırılanlar' ifadesi yanlış, haksız ve KHK ile atılanların tümünü damgalayıcı nitelikte." görüşünü savundu.

Bildirici, "Çünkü KHK ile kamudan atılanlar arasında iktidar muhalifleri ve aydınların da olduğu biliniyor. Atılanlar arasında HDP ve PKK ile ilişkili oldukları öne sürülenler de var, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzalayan 1128 'Barış akademisyeni' de. KHK ile üniversitelerden atılan tüm akademisyenlerin sayısı -Barış Akademisyenleri ile birlikte- 4 bin dolayında." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Kaldı ki, Anadolu Ajansı, TRT Haber, Yeni Şafak, Yeni Çağ ve Türkiye’nin haberlerinde bile KHK’lıların tümüne 'FETÖ'cü' damgalaması yapılmamış. Daha da önemlisi, gazetecilerin bir hukuksuzluğu normal gibi göstermemesi, haberlerinde hukuksuzluğa eleştirel yaklaşması ve hak haberciliği ilkelerine uygun habercilik yapması beklenir. Oysa Sözcü ve Cumhuriyet’te yayımlanan haberlerde OHAL Komisyonu’nun faaliyeti normal bir idari işlem gibi sunulmakla kalmıyor, 13 bin 170 kişiyle ilgili geri dönüş kararı vermesi, dosyaların büyük bölümünü tamamlaması ve kamuya geri döneceklerin haklarının tamamını alacak olmaları övgüye değer bir durum gibi aktarılıyor." ifadesini kullandı.