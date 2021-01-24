Medya Ombudsmanı Bildirici’den RTÜK’e: Birincil göreviniz iktidarı korumak, yürüyün kim tutar sizi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Halk TV'nin 7 Nisan 2020'deki yayına ilişkin yürütmeyi durdurma davasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) gönderdiği cevabı değerlendirdi. Bildirici, "Birincil göreviniz iktidarı korumak, yürüyün kim tutar sizi" yorumunu yaptı.

Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, 'her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır' demiş... Birincil göreviniz iktidarı korumak! Yürüyün, kim tutar sizi:))" ifadesini kullandı.

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