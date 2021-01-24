CHP'li Başarır: RTÜK'e göre medya darbe yapabilir

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Halk TV'nin 7 Nisan 2020'deki yayına ilişkin yürütmeyi durdurma davasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) gönderdiği cevabı değerlendirdi. Başarır, "RTÜK'e göre medya darbe yapabilir" dedi.

Halk TV'de 7 Nisan 2020 tarihinde 20.30’da yayınlanan ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ adlı programda, program konuğu tarafından ifade edilen Covid-19 salgını ile ilgili cümlelere ilişkin RTÜK tarafından Halk TV’ye para cezası verilmiş ve Halk TV’de bu kararla ilgili yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Söz konusu davaya ilişkin RTÜK tarafından yazılan cevabın bir bölümünde; "Medyanın iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, ekonomik kararlara hükmedebilecek, daha açık ifade ile istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğümden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Sanırım yandaş havuz medyasından bahsetmekte"

RTÜK’ün, medyaya karşı darbeci niteliğindeki sözlerini eleştiren CHP’li Başarır, ‘’RTÜK, dava dosyasına sunmuş olduğu cevapta, ülkemizdeki medyaya bakış açısını ortaya koymuş ve medyayı bir ‘darbe’ aracı olarak görmüştür. RTÜK’ün medyaya karşı, darbeci olabilecek türden ifadeler içeren cümlelerinin, HALK TV gibi bir kanalın dava dosyasında yer alması kabul edilebilir bir durum değildir. RTÜK’ün davaya vermiş olduğu cevapta ‘…her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır.’ ifadeleri ile sanırım yandaş havuz medyasından bahsetmektedir.’’ düşüncesini dile getirdi.

"RTÜK de AKP iktidarının siyasi araç olarak kullandığı kurumlardan biri haline gelmiş"

Başarır, ‘’AKP iktidarı, kendisine muhalif olan medya ve televizyon kanallarını susturmak için devletin tüm imkânlarını kullanmaktadır. Ne yazık ki RTÜK de AKP iktidarının siyasi araç olarak kullandığı kurumlardan biri haline gelmiştir. Bunu anlamak için RTÜK’ün; Türkiye’nin gerçeklerini halkın bilgisine sunan gazetelere ve televizyon kanallarına vermiş olduğu para, ‘yayın durdurma’ ve ‘ekran karartma’ cezalarına bakmamız yeterli olacaktır.’’ diye konuştu.

İktidar-yandaş medya ilişkisine de değinen Başarır; ‘’Sadece gerçekleri ortaya koyan televizyon kanalları ülke gerçekleriyle ilgili haberler yaparken, iktidar yanlısı ve sayıları bir hayli fazla olan kanallar, ülkeyi her alanda güllük gülistanlık gösterme çabasına girerek halkı aldatmaktadır. Bununla da yetinmeyip iktidarın oluşturduğu suni gündemlerle ilgili saatlerce yayın yapmaktadırlar. Bir başka deyişle, iktidar ile yandaş medya birlikte el ele halkı uyutma politikası yürütmektedirler.’’ görüşünü savundu.

"RTÜK tarafsız ve sağduyulu olmalı"

CHP’li Başarır şunları kaydetti:

‘’Türkiye'nin basın ve yayın denetiminden sorumlu kurum tarafından, iktidarı eleştiren yayın organlarına uygulanan ağır yaptırımlar, önemli bir kamu kurumunun AKP iktidarının bir kolu haline geldiğini göstermektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medyayı sansürlemek ve medya mensuplarını korkutmak için bir araç olarak hizmet etmeyi bırakmalı, görev tanımındaki gibi tarafsızlık ve çoğulculuk için çalışmalıdır.’’