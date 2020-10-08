Medya Ombudsmanı Bildirici’den Akşam ve Yeni Şafak okurlarına uyarı: “OSB’lerde teknolojik dönüşüm için ilk adım” metni haber değil PR

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Akşam ve Yeni Şafak gazetesi okurlarını uyardı. Bildirici iki gazetedeki, “OSB’lerde teknolojik dönüşüm için ilk adım” başlıklı metnin neredeyse aynı olduğunu ve PR metni olduğunu belirtti.

Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam ve Yeni Şafak okurları dikkat! Akşam’daki 'OSB’lerde teknolojik dönüşüm için ilk adım' ve Yeni Şafak’taki 'OSB’lerdeki dönüşüm zamanı' başlıklı metinler neredeyse sözcüğü sözcüğüne aynı. İmzasız ve mahreçsiz bu metinler, haber değil TANITIM/PR metinleridir. Uyarıyorum." ifadesini kullandı.