Medya Ombudsmanı Bildirici'den AKP Sözcüsü Çelik'e: Fox muhabiri Barış Kaya, hangi kurala uymadı? Soru için önceden onay alma kuralınıza mı?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Fox TV muhabiri Barış Kaya’nın AKP’nin basın toplantısına alınmamasına ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Sorun, buranın kurallarına uyulup uyulmaması ile ilgilidir” ifadesine dikkati çekti.

Çelik'in gerçekleştirdiği basın toplantısında söz konusu ifadenin ardından herhangi bir gazetecinin “Hangi kural?” diye sormamasını eleştiren Bildirici, “Ben sorayım, sayın Ömer Çelik, Barış Kaya, hangi kurala uymadı? Soru için önceden onay alma kuralınıza mı?” sorusunu yöneltti.

AKP Sözcüsü Çelik, düzenlediği basın toplantısında Fox TV muhabiri Barış Kaya’nın partinin basın açıklamasına sokulmamasına değinerek şunları kaydetmişti:

“Söz konusu muhabir burayı düzenli izleyen bir muhabir değildir. Üç dört ayda bir buraya gelen bir kişidir. Buraya geldiğinde de bir şekilde kendisinin soru sorması veya buraya girmesinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Zaten kendisi de bunu ifade ediyor. Hani bir soru soracakmış da biz o sorudan korktuğumuz için zihin ve niyet okuması yapıyorlar. Bu muhabiri almamışız Buradaki sorun, buranın kurallarına uyuluş uyulmamasıyla ilgilidir. Bu muhabir arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. Daha önceki dönemlerde bu Fox yönetimine iletilmiştir.”

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Bildirici de konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Ömer Çelik, FOX TV muhabirinin alınmamasını ‘Sorun, buranın kurallarına uyulup uyulmaması ile ilgilidir’ diye açıklamış. Oradaki muhabirler ‘Hangi kural?’ diye sormamış. Ben sorayım, sayın @omercelik Barış Kaya, hangi kurala uymadı? Soru için önceden onay alma kuralınıza mı?”

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