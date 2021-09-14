AKP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına alınmayan Fox TV muhabiri Kaya’dan AKP Sözcüsü Çelik’e yanıt

Fox TV muhabiri Barış Kaya, basın toplantısına girmesini engelleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısına FOX TV muhabirinin alınmamasına ilişkin bir açıklama yapmış, "Bu arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. FOX yönetimine de bu iletilmiştir. Diğer muhabirlerle hiçbir problem olmamıştır. Bu şahsi bir problemdir. Kurumsal değil, muhabirin davranışlarına yönelik bir durumdur" demişti.

TIKLAYIN - Çelik'ten Fox TV muhabirinin toplantıya alınmamasına ilişkin açıklama

Muhabir Barış Kaya, Çelik'in bu sözlerine verdiği yanıtta "'Fox Muhabirini kişisel davranışları yüzünden salona almadım. Buranın kuralları var' demiş. Ruhsar Pekcan sorusunu sorma demişti sordum. Erdogan Bayraktar sorusunu soracağımı da biliyordu. Salona almadı. 'Kişisel' değil. Sorma dediği soruları sorduğum için almadı salona" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Fox TV muhabiri Barış Kaya, AKP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına alınmadı