Medya Ombudsmanı Bildirici: Demirören Medya, gazeteci ve yazarlara paralı reklam söyleşileri yaptırarak gazetecilik etik ilkelerini ayaklar altına alıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Demirören medya grubu gazeteleri Hürriyet ve Milliyet, internet siteleri ile televizyonu CnnTürk’te, gazeteci ve yazarlara, çeşitli sektörlerden iş insanları ile yaptırılan paralı söyleşiler yayımlandığını” yazdı.

Söz konusu içeriklerin üzerine “İlandır” ya da “Sponsorlu içerik” yazarak, para karşılığı yapıldığı aleni biçimde ilan edildiğine dikkati çeken Bildirici, aynı içeriklerin basılı gazetelerde ise “ilan” ya da “Sponsorlu içerik” etiketlerinin kaldırıldığına işaret etti.

Bildirici, söz konusu içeriklerden örnekler verdiği yazısında, “Demirören Grubu’nun gazeteci ve yazarlara paralı reklam söyleşileri yaptırması iki açıdan yanlış. Birincisi gazetecilik ve reklamcılık iç içe geçiyor; gazeteciler reklam oyuncusu, söyleşiler reklam haline geliyor. İkincisi de internet sitelerinde “İlandır” ve “Sponsorlu içerik” uyarısıyla yayımlanan metinlerin basılı gazetelerde bu uyarılar olmadan gazetecilik ürünü gibi sunulması, okuru aldatmaktan başka bir şey değil” dedi.

“Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki 'Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan - reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak biçimde yapılmalıdır' ilkesine de aykırı. Bırakın ayrımı, reklam metinleri gazetecilik metni gibi gösterilerek insanlar kandırılıyor. Açıkçası sahtecilik” diyen Bildirici, “Demirören Medya’nın gazetecilik ile reklamcılığı bu şekilde birbirine karıştırıp, gazeteci ve yazarlara paralı reklam söyleşileri yaptırarak gazetecilik etik ilkelerini ayaklar altına alıyor. Gazeteciliğin paraya tahvil edilmesinin en kaba ve pervasız örneklerini sergiliyorlar” eleştirisi getirdi.

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