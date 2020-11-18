Medya Ombudsmanı Bildirici: Demirören gazeteleri, Formula 1’i bahis sitesinin örtülü reklamı için kullandı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Demirören grubuna ait gazetelerin Formula 1 İstanbul Grand Prixi'ne ait haberleri bahis sitesi misli.com'un örtülü reklamı için kullandığını belirtti.

Bildirici, "Hürriyet’te Formula 1 haberinin altında 'Formula 1 heyecanı Misli’yle yaşanacak' başlıklı metinde 'Yarışseverler, DHL Türkiye Grand Prix’si öncesinde misli.com üzerinden tekli bahis yapma şansı bulacak' deniyordu. Milliyet’te ise Milliyet’te ise 'Heyecan Misli.com’da!2 başlıklı kutuda 'Yarışseverler, dev organizasyona Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com üzerinden tekli bahis oynama şansına sahip olacak' diye yazıyordu. Benzer ifadeler grubun spor gazetesi Fanatik’te de haber gibi yayımlandı." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Haber görünümlü metinlerle okurlar bahis (yani bir tür kumar) oynamaya yönlendirilirken Hürriyet ve Milliyet’te bu metinlerin yayımlandığı sayfaların altında da misli.com’un reklam bandı yer alıyordu. Demirören grubu gazetelerinden Posta’da da spor sayfasının altında misli.com’un reklam bandıyla yetinilmişti. Hürriyet’te Formula 1 Türkiye GP’si haberinin yanında ayrıca yarışın 'S Sport ve Turkcell Tv+’tan canlı yayınlayacağı' da bir kutuda görünür şekilde duyuruluyordu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir süre önce Turkcell’in kurduğu Bip Spor üzerinden bazı spor yazarlarına ciddi paralar dağıttığı, onlar üzerinden futbol üzerinde etkili olduğunu öne sürmüştü." ifadesini kullandı.

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