Medya Ombudsmanı Bildirici: Can Ataklı’nın konuşmasını satır satır deşifre ettim, gördüm ki Fahrettin Altun ve Sabah gazetesi, Ataklı’nın sözlerini çarpıtmış!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 'darbe söylemi' ile suçlanan gazeteci Can Ataklı'nın konuşmasını satır satır deşifre ettiğini belirtti, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sabah gazetesinin Ataklı'nın sözlerini çarpıttığının altını çizdi.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, “Youtube hesabına koyduğu görüntüyü dinledim; sonra da deşifre ettim. Fakat ben Can Ataklı’nın sözlerinde, Fahrettin Altun’un dediği “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” cümlesine rastlayamadım. Ataklı’nın konuşmasında “maalesef” sözcüğü hiç geçmiyor. Kendisinin içinde bulunduğu bir grubun darbe yapma kabiliyetinden ise hiç söz etmiyor! Altun aleni biçimde çarpıtmış Ataklı’nın sözlerini!” değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Bekleneceği gibi, Can Ataklı’nın sözlerinin bozularak yansıtılması Fahrettin Altun’un paylaşımıyla sınırla kalmadı. İktidar yanlısı gazeteler de aynı çizgiyi izledi; Can Ataklı ile İlker Başbuğ’un sözlerini 'darbe özlemi' ortak başlıklarıyla yansıttı. Ataklı, konuşmasının son bölümünde Türkiye’nin hukuk devleti olmaktan çıktığı ve Erdoğan’ın kazanamayacağı bir seçime gitmeyeceği düşüncesini dile getiriyor" ifadesini kullandı.

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