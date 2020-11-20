Medya Ombudsmanı Bildirici: Akşener’in abisi adına açılan parkta belediye meclisi kararı 11 gün sonra geldi, haberlerde 5N1K eksikti

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İzmir Çiğli’de Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in abisi Nihat Gürer'in adının parka verildiğini hatırlatarak, belediye meclisinde kararın açılıştan 11 gün sonra alındığına dikkat çekti. Bildirici, medyada konuyla ilgili yer alan haberlerde 5N1K’nın eksik olduğunu belirtti.

Bildirici, "Haberlerde Nihat Gürer’in kentle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen adının neden İzmir’deki bir parka verildiğine ilişkin bir bilgi yoktu. Nihat Gürer parkıyla ilgili karar da sayfaya eklenmişti. Fakat Belediye Meclisi’nin 84516765-301.05/93 sayılı kararında, İlçedeki üç parka Dr.M.Atilla Baran, Eymen Sadık Durak ve Nihat Gürer adlarının verilmesine karar verildiği belirtiliyor, gerekçe açıklanmıyordu. M.Atilla Baran, İzmir Alsancak Devlet Hastanesi’nde görev yaparken korona nedeniyle yaşamını yitiren bir doktordu. Eymen Sadık Durak da İzmir’in Bornova ilçesinde öldürülen 5 yaşındaki bir çocuğun adıydı. Bu üç isimden sadece Nihat Gürer İzmir ile ilgisi olmayan bir kişiydi. Kararda da belirtilmediğine göre, parka bu ismi vermenin tek nedeni Meral Akşener’e jest yapmaktı." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici yazısında, "Haberin temel unsurlarının eksik olduğu o kadar çok haberle karşılaşıyorum ki, bu haberi örnek olsun diye yazdım. Haberi okuyan kişinin zihninde cevaplanmamış sorular kalmamalı. Ama öyle olmuyor, haberlerin çoğunu okurken sorularla bırakıyorum. Halbuki haberlerde eksik kalan bu soruları haberi yazanların, kontrol eden editörlerin de merak edip yanıtını habere koymaları gerekli. Merak duygusu gazeteciliğin en büyük motivasyonudur. Gazeteci, her zaman ve her yerde soruların yanıtlarını, anlatılanların ardındaki gerçeği merak eder, onun peşine düşer. Merak duygusu ölürse gazetecilik de ölür." ifadesini kullandı.