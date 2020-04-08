Medya Ombudsmanı: Basın İlan Kurumu iktidar medyasının satışlarını da kontrol etse

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Basın İlan Kurumu'nun eleştirel gazeteleri ceza yağmuruna tutarken ilan verdiği iktidar medyasının satışlarını kontrol etmediğini belirtti. Bildirici, "Çok sattığını açıklayan gazetelerin akaryakıt bayilerinde, marketlerde, terminallerde, üniversitelerde, metro istasyonlarında ücretsiz dağıtıldığı biliniyor. Buna rağmen BİK, bu 'büyük' gazetelerin satışını denetlemiyor, bu nedenle ceza kesmiyor. Gerçekten kontrol etse çoğunun resmi ilan gelirleri kesilir; hem de toplum o gazetelerin gerçek tirajlarını öğrenmiş olur." düşüncesini dile getirdi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın gazetelere teşekkür ettiği haberini görünce güldüğünü dile getiren Bildirici, "Gazetelere 'Evde Kal, Sağlıkla Kal' ortak manşetiyle çıkma çağrısında bulunmuş, sonra da bu çağrıya uydukları için teşekkür açıklaması yapıyordu. Resmen dalga geçmişti gazetelerle. Rıdvan Duran bilmez mi, gazetelerin bu çağrıya uymama şansı olmadığını? Tabii ki bilir! Resmi ilan dağıtma gücünü anti-demokratik biçimde kullanan ve gazetelere sürekli resmi ilan kesme cezaları veren de bizzat kendisinin yönetimi." görüşünü savundu.

Bildirici blogunda kaleme aldığı yazısında, "Durum böyle olunca da Sabah’tan Sözcü, Birgün ve Evrensel’e, Karar’dan Yeniçağ’a kadar tüm gazeteler istisnasız şekilde Basın İlan Kurumu’nun (BİK) hazırladığı logoyu bir tam sayfaya basıp öyle çıktı 30 Mart günü. Çağrıyı emir telakki etmekten başka çareleri yoktu. Basın İlan Kurumu’nun tepkisini göze alamazdı hiçbiri." ifadesini kullandı.

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