Medya Okulu'nda dördüncü hafta sona erdi

İSTANBUL, (DHA) -EYÜPSULTAN Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan sertifikalı İstanbul UMED Medya Okulunun dördüncü hafta eğitimleri sona erdi.

Eğitimlerin dördüncü haftasının son dersinde Eyüpsultan Belediyesi basından sorumlu Genel Yayın Yönetmeni Burak Öztürk, yerel yönetimler ve habercilik başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

\"NELER YAPABİLECEĞİNİZİ GÖSTERİN\"

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nün çalışma prensibi ve tarzını anlatan Burak Öztürk, \"Nereye giderseniz gidin iş görüşmelerine hazırlıklı gidin, sunumlar hazırlayın ve neler yapabileceğinizi gösterin\" dedi. Belediyelerde kameramanlar, muhabirler neden var sorusunun da cevabını veren Burak Öztürk, haber ve bülten işleme yöntemlerini anlattı.

SALİH ESER, ZEYTİN DALI HAREKATINI ANLATTI

Dördüncü haftanın ilk günü, TRT Arapça Planlama Koordinatörü Salih Eser’in dış habercilik dersiyle devam etmişti. Eğitimden üç gün önce Zeytin Dalı Harekatını takip etmek için Suriye\'de bulunan Salih Eser, harekat sırasında yaşadığı deneyimleri aktardı. Eser, şunları söyledi:

\"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Afrin\'de sivillerin de yoğunlukta olmasını göz önünde bulundurarak operasyonu titizlikle yürütüyor. Fırat Kalkanı Operasyonu silahlı birliklerimiz için çok büyük bir tecrübe oldu. Sınırımızın hem Türkiye tarafı hem de Suriye tarafında askeri gücümüzün yanı sıra istihbarat ekiplerimiz de yoğun mesai harcıyor. Azez’de, Mare’de, Cerablus’ta her an karşınıza çıkabiliyorlar.”

BATI MEDYASI VE TERÖRİSTLERİN CENAZE OYUNU

Batı medyası ve bazı ülkelerin PKK/PYD terör örgütünün Afrin\'den yayınladığı dezenformasyona alet olduğunu, kimisinin de kasıtlı yaptığını vurgulayan Salih Eser, \"Burseya Tepesi\'ne yönelik operasyonu bizzat takip eden gazeteciydim. En az 50 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bunların çoğunu görebildim ve kayıt altına aldım. Tabi öldürülenlerin bir kısmı terör örgütünün bulunduğu alanlarda kaldı ve onlar bunları alarak Afrin kent meydanına götürdüler. Bir cenaze merasimi düzenleyerek bu cenazeleri ‘Türkiye Afrin’de sivil katliam yapıyor’ diye dışarı servis ettiler. Batı medyası da bu görüntüleri alarak aynı şekilde yayınlarına taşıdı. Oysa daha herhangi büyük bir sivil yerleşkeye operasyon bile yapılmamışken.”

Eyüpsultan Belediyesi\'nde düzenlenen eğitimlere, öğrenciler de sorularıyla katkı verdi. 7 hafta boyunca devam edecek olan İstanbul UMED Medya Okulunun dördüncü haftası sona ererken, beşinci hafta eğitimleri Mustafa Yıldız ve Ekrem Kızıltaş\'la devam edecek.

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