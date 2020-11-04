Medya Ombudsmanı Bildirici'den Hürriyet, Milliyet, Akşam, Türkiye okurlarına uyarı: "Ankara’da ofis etabı satışa çıktı" metni şirket reklamı!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet, Milliyet, Akşam, Türkiye okurlarını sosyal medya hesabından uyardı.

Bildirici paylaşımında, "Hürriyet, Milliyet, Akşam, Türkiye okuru dikkat! Hürriyet’in 'Ankara iş dünyasını taşıyacak'(6.S) Akşam’ın 'Ankara’nın ofis etabı satışta'(6.S) Milliyet’in 'Ofisleri 2 yıl ödemesiz satıyor' (9.S) Türkiye’nin 'Ankara’da ofis etabı satışa çıktı' (6.S) metinleri haber değil, şirket reklamıdır! Okur kandırılıyor. Oysa 'Ticari reklam ve haksız uygulamalar yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar, editöryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniliyor" ifadesini kullandı.