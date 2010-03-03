Medula sisteminde değişiklik yapılacak

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Medula Reçete Provizyon Sistemi'' yaşanan soruna ilişkin, ''Zannediyorum kısa süre içerisinde sorunları aşacak değişiklikler yapılacaktır'' dedi.





''Sağlığınız için suya sabuna dokunun, hastalıklardan korunun'' kampanyasının tanıtımı amacıyla Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Akdağ, ''İki gün önce uygulamaya konulan Medula Reçete Provizyon Sistemi'nde aksaklıklar yaşanıyor. Hastalar ilaçlarına ulaşamıyor. Bu sorunlar nasıl çözülecek?'' şeklindeki soruya karşılık, sistemin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun öteden beri eczane ve hastanelerde uyguladığı bir sistem olduğunu hatırlattı.



Akdağ, şu anda uygulamada olan sistemin önceki sistemin daha gelişmiş yeni versiyonu olduğunu ifade ederek, ''Bizim de gözlemimiz sahada bazı problemlerin yaşandığıdır. Gözlemlerimizi ilgili kuruma ilettik. Onlar da hummalı bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa süre içinde sorunları aşacak değişiklikler yapılacaktır'' dedi.



Akdağ, ''İlaç Takip Sistemi''ne ilişkin bir soru üzerine de bu sistemin Türkiye'de ilaç sahteciliğinin, kupür sahteciliğinin ve sahte ilaç kullanımının neredeyse yüzde 100 önüne geçecek bir sistem olduğunu vurguladı.Akdağ, ''ilaç takip sistemi mutlaka kullanılacak, kullanılması gerekiyor'' dedi.



Buna temelinden karşı çıkmanın ilaç sahteciliğini kabullenmek, ilaçta kayıt dışılığı istemek anlamına geleceğini savunan Akdağ, işin üzerinde çalışıldığını, bir kaç ay sonra devreye gireceğini belirtti.





H1N1 virüsü



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''H1N1 virüsü Türkiye'nin gündeminden kalktı mı?'' sorusuna da ''Türkiye'de H1N1 ile ilgili salgın hızını kaybetti, hatta aşağı yukarı tamamlandı, diyebiliriz. Salgının zirve noktalarının Ocak ve Şubat ayları olabileceği tahmin edilmişti. Türkiye'de bu zirve 1-2 ay daha önce gerçekleşti'' diye yanıtladı.



Akdağ, ancak hala yüksek risk grubunda olan hamilelerin, kalp ve akciğer hastalarının aşılanması gerektiğini bilim adamlarının düşündüklerini vurguladı.



''H1N1 virüsünden hastanede yatan var mı?'' sorusu üzerine Akdağ, son rakamı bilmediğini, hamile ve gençlerin de aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.



Akdağ, ''Bu virüsten dolayı hastanede yatan varsa bile sayısı çok azdır. Türkiye'de artık H1N1 dalgası yatıştı. İkinci bir dalga olur mu? Doğrusu bilim adamları bunu çok beklemiyorlar ama öyle bir ihtimalden de Dünya Sağlık Örgütü bahsediyor'' şeklinde konuştu.







