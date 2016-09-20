Meditasyondan nasıl para kazanılır?

Alex Tew herkesin yaptığı işleri tekrarlamaktan hoşlanmayan, onların tersini yapan biri.

2005'te Nottingham Üniversitesi'ndeki üç yıllık işletme bölümüne başlamasını sağlayacak kadar para kazanma derdiyle herkes gibi yarım zamanlı bir iş ayarlamaya ya da bankadan kredi çekmeye çalışmadı. O zaman 21 yaşında olan bu genç İngiliz, "Bir Milyon Dolarlık Sayfa" girişimini başlatarak reklam almaya karar verdi.

Tew, internette açtığı toplam bir milyon pikselli sayfada, pikseli 1 dolara reklam ilanları almaya başlamış ve kısa sürede hedefine ulaşmış.

"Hiç param yoktu, üniversite beni endişelendiriyordu" diye anlatıyor Tew. "Biraz düşündüm, bu kısa yoldan para kazanma yolunu buldum ve işler kendiliğinden yürüdü."

Dört ayda bu reklam sitesi viral olup bütün pikseller satılmış, 1 milyon dolar kazanan Tew ise okulu bırakmış.

Strese karşı meditasyon

Bugün San Francisco'da yaşayan Tew işlerini farklı yapmaya devam ediyor. Calm (Dinginlik) adıyla yeni bir girişimde bulunarak mobil uygulama programları yoluyla kullanıcıyı rahatlatma ve sakinleştirmeyi hedefliyor. Bu programlar dere akışı, dalga, fırtına gibi doğa olaylarını görsel ve sesli olarak sunuyor.

"Cebinizde taşıdığınız bir sığınak gibi" diye açıklıyor Tew. Program ücretsiz, ama kullanıcılar abonelik yoluyla daha sistemli meditasyon uygulamalarına erişebiliyor.

İnsanların hayatına dinginlik getirmeyi hedefleyen tek insan Tew değil. Headspace, Buddhify, Smiling Mind gibi meditasyon uygulamaları ile liste uzayıp gidiyor. 2015'te bu sektörün değeri 1 milyar dolara ulaştı.

Huffington Post gazetesinin kurucularından Ariana Huffington da geçen ay görevini bırakıp stres azaltma amaçlı Thrive Global şirketini kurdu. Ayrıca Hillary Clinton, Oprah Winfrey ve Paul McCartney gibi meditasyon düşkünü ünlülerin varlığı da sektörü besliyor.

Ters adım

Uzmanlar stres, endişe ve depresyonun günümüz toplumunun hastalıkları olduğunu ve insanların bunlarla baş etme yolları aradığını söylüyor.

İnternet insanların sürekli daha fazla şey yapmasını sağlamak isteyenlerle dolu. Bu nedenle Tew ters yönde adım atmaya karar vermiş.

İnsan psikolojisi ve gelişimine geçmişten beri ilgi duyan Tew, konsantrasyonu ve yaratıcılığı geliştirmeye, hafızayı güçlendirmeye yönelik bilgi toplarmış. "Bunların internette de olması gerektiğini, size rahatlama ve farkındalık tekniklerini öğretecek bir sitenin başvuru kaynağı olmasını düşünürdüm" diyor.

Daha sonra insanların yaşamında olumlu değişiklikler yaratma inancıyla Calm'ı kurma düşüncesini yatırımcılara açtığında da kabul görmemiş. Bu girişim birçok açıdan teknolojiye dayandığı halde doğrudan teknik bir yönü olmadığı için geleneksel işletme anlayışından farklı görülüp ilgi çekmemiş.

"O zaman bunun iyi bir fikir olduğu konusunda insanları ikna etmesi zor oldu" diyor Tew.

Ama bunu kötü bir durum olarak görmüyor. "İnsanlar fikrinizi tuhaf buluyor ya da anlamıyorsa bu iyi bir şey olabilir. Ben bunun doğru bir adım olacağına inanıyordum" diyor.